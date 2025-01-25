«دبي المالي» يربح 1.14 مليار درهم في 17 جلسة

عزز سوق دبي المالي مكاسبه منذ بداية يناير الجاري وحتى نهاية جلسة تعاملات أمس، بنحو 1.14 مليار درهم، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين، إلى جانب التوقعات بنتائج أعمال سنوية جيدة وتوالي الإدراجات الجديدة.

وأظهر رصد أعدته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات «دبي المالي»، صعود المؤشر العام للسوق بنسبة 1.3%، ما يعادل 66.87 نقطة خلال الـ17 جلسة الأولى من يناير 2025، ليقفز من مستوى 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي وصولاً إلى 5225.54 نقطة في نهاية جلسة أمس.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 908.04 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وخلال فترة الرصد بلغت محصلة شراء المستثمرين الأجانب من الأسهم نحو 436.96 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 23.154 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 22.717 مليار درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي نحو 21.887 مليار درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 21.451 مليار درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 436.969 مليون درهم، فيما بلغت قيمة مبيعات الأفراد 41.607 مليار درهم، مقابل مشتريات بقيمة 39.906 مليار درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» أيضاً نحو 1.701 مليار درهم.