2.1 مليار درهم أرباح بنك رأس الخيمة في 2024

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، أمس، نتائجه المالية لعام 2024، مسجلاً صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 2.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 16% على أساس سنوي، وأرباح قبل الضريبة بقيمة 2.3 مليار درهم، بنمو 27% على أساس سنوي، محققاً إنجازاً تاريخياً كأعلى دخل على الإطلاق بقيمة 4.7 مليارات درهم، وبزيادة سنوية قدرها 7%، مع تجاوز إجمالي قروض وسلف العملاء 50 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19% على أساس سنوي.

وذكر البنك، في بيان، أن دخل التشغيل ارتفع في سنة 2024 المالية، بنسبة 7% على أساس سنوي، مدعوماً بهامش فائدة صافٍ بنسبة 4.5%، ونمو الأصول المتنوعة وقاعدة عملاء الحسابات الجارية وحسابات التوفير (CASA) المستقرة والوفية، إلى جانب زيادة الدخل من غير الفوائد. وسجلت المصروفات التشغيلية 1.7 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 3.6% على أساس سنوي، فيما بلغت ودائع العملاء 59.6 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 18.4% على أساس سنوي، مع وصول نسبة الحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى 62.7%، لتبقى من بين الأعلى في القطاع المصرفي. وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بـ50 فلساً للسهم، ما يعني زيادة بنحو 60% على توزيعات 2023 التي بلغت 31 فلساً للسهم.