«دبي المالي» يعزز مكاسبه ويربح 566 مليون درهم

أنهى سوق دبي المالي جلسة تعاملات أمس على ارتفاع، ليصعد مؤشره العام بنسبة 0.2% أو 10.57 نقاط عند 5230.83 نقطة، معززاً مكاسبه السوقية بنحو 566 مليون درهم، بدعم من تفاؤل المستثمرين والتوقعات الإيجابية تجاه نتائج الأعمال السنوية للشركات المدرجة، والقطاعات الرئيسة بالدولة، وفي مقدمتها القطاع العقاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «دبي المالي» من 909.32 مليارات درهم، في نهاية جلسة الثلاثاء الماضي، إلى 909.886 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

واستقطب سوق دبي المالي سيولة بلغت نحو 702.91 مليار درهم، مع تركزها بشكل رئيس في أسهم قطاعَي العقار والبنوك بعد تداول 238.15 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 14.94 ألف صفقة.

وارتفع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.76% عند 13.3 درهماً، متصدراً الأسهم الأكثر نشاطاً، بتداولات بلغت 213.38 مليون درهم، تلاه سهم «إعمار للتطوير» الذي ارتفع بنسبة 1.42%، ليصل إلى 14.25 درهماً مع تحقيق سيولة قيمتها 97.33 مليون درهم.

بدوره، ارتفع سهم «دبي الإسلامي» بنسبة 1.36% ليصل إلى 7.44 دراهم، مع تسجيل سيولة بلغت 77.09 مليون درهم، فيما ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.37% عند سعر 22.2 درهماً، ليقترب مجدداً من أعلى مستوياته على الإطلاق، بينما بلغ سهم «طلبات» مستوى 1.53 درهم بسيولة بلغت 71.86 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تراجع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.2% عند مستوى 9534 نقطة، بعد تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.203 مليار درهم.

وارتفع سهم «فينكس» بنسبة 2.4% عند 1.26 درهم، كما ارتفع سهم «رأس الخيمة العقارية» بنسبة 0.9% عند 1.18 درهم، في حين بلغ سهم مجموعة «ملتيبلاي» 2.11 درهم.