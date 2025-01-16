«دبي المالي» يربح 11.45 مليار درهم منذ بداية يناير 2025

حقق سوق دبي المالي مكاسب مليارية جديدة خلال الجلسات الـ10 الأولى من يناير الجاري، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية، فضلاً عن زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين، والتوقعات الإيجابية بنتائج أعمال سنوية جيدة.

وأظهر رصد، أعدته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، صعود المؤشر العام للسوق بنسبة 1.78%، ما يعادل 92.19 نقطة منذ بداية جلسات عام 2025، ليقفز من مستوى 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، إلى 5250.86 نقطة في نهاية جلسة أمس، ويربح رأسماله السوقي نحو 11.45 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم «دبي المالي» من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر 2024 إلى 918.351 مليار درهم بنهاية جلسة أمس 15 يناير 2025.

وعلى مستوى التعاملات اليومية، أغلق مؤشر سوق دبي المالي بنهاية تعاملات أمس مرتفعاً 0.1% عند مستوى 5250.86 نقطة معززاً بقاءه عند أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 9513 نقطة.

وتصدّر سهم «إعمار العقارية» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً في سوق دبي المالي، مستقطباً سيولة بنحو 158.39 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 12.75 درهماً، تلاه سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 76.27 مليون درهم، وأقفل مرتفعاً بنسبة 0.46% عند 21.9 درهماً، ثم سهم «مجموعة تيكوم» جاذباً 67.25 مليون درهم، وليغلق عند 3.25 دراهم.

وبلغت مشتريات المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي نحو 273.96 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 219.35 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراءً» بنحو 54.61 مليون درهم، فيما بلغت مشتريات الأفراد 140.12 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 124.44 مليون درهم، لتكون المحصلة «شراءً» نحو 15.68 مليون درهم.

وبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب نحو 417.367 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 362.754 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» 54.613 مليون درهم.

كما اتجهت المؤسسات للبيع بقيمة بلغت نحو 512.272 مليون درهم، مقابل مشتريات بقيمة 496.59 مليون درهم، ليبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 15.68 مليون درهم، محصلة «بيع».