فنادق دبي تتفوق على وجهات عالمية في ليلة «رأس السنة»

سجلت السوق الفندقية في دبي مستويات أداء قوية خلال ليلة رأس السنة، مع وصول المعدّل العام للإشغال الفندقي إلى 93.7%، لتتفوق الإمارة بذلك على أداء أبزر الوجهات السياحية في العالم، بما فيها مدن لندن وباريس ونيويورك وسنغافورة وطوكيو، وذلك وفقاً لمجموعة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات أسواق الفنادق، ومقرها الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات، أرسلتها المجموعة إلى «الإمارات اليوم»، مواصلة الأداء القوي للسوق الفندقية في الإمارة، مع ارتفاع مؤشر الإشغال الفندقي في دبي بنسبة تزيد على 4% خلال مناسبة رأس السنة الميلادية 2025، مقارنة بالليلة ذاتها من العام السابق، إذ وصل معدل الإشغال الفندقي حينها إلى 90%، فيما يأتي هذا النمو على الرغم من دخول نحو 3000 غرفة فندقية جديدة إلى السوق، وكشفت البيانات أن متوسط سعر الغرفة الفندقية في دبي وصل إلى 561 دولاراً خلال ليلة رأس السنة الميلادية، مقابل 528 دولاراً لليلة ذاتها في العام السابق، فيما ارتفع متوسط العائد على الغرفة الفندقية المتوافرة من 478 دولاراً إلى 528 دولاراً، لتسجل دبي نمواً في مختلف مؤشرات الأداء: الإشغال والعائد والسعر.

وتفوقت دبي في معدلات الإشغال الفندقي على أبرز الوجهات السياحية في العالم خلال ليلة رأس السنة الميلادية 2025، إذ وصل معدل الإشغال الفندقي في العاصمة الفرنسية باريس إلى 91.8%، وفي العاصمة البريطانية لندن إلى 89.9%، مقابل معدل إشغال فندقي بلغ 88.9% في مدينة نيويورك الأميركية، و85.6% في سنغافورة، و85.5% في العاصمة اليابانية طوكيو.

وقال المدير التنفيذي لشركة «إس تي آر» في الشرق الأوسط وإفريقيا المتخصصة في الأبحاث والتابعة لمجموعة «كوستار»، كوستاس نيكولايديس، لـ«الإمارات اليوم»: «لطالما كانت دبي وجهة شهيرة للاحتفال بمناسبة رأس السنة الميلادية، حيث تقدّم تجربة لا مثيل لها في هذه المناسبة للزوار، لذلك ليس مستغرباً أن تصل نسبة إشغال الفنادق إلى 93.7% في ليلة رأس السنة الجديدة».

وأضاف نيكولايديس أن متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية في دبي ارتفع بنسبة 6.2% إلى 561 دولاراً.

وتابع: «سجل الأداء في ست من أكبر الوجهات السياحية في العالم، ليلة رأس السنة الجديدة، نمواً قوياً لعام آخر، إذ ارتفعت إيرادات الغرفة المتاحة بنسبة 17.8% في طوكيو، مقارنة برأس السنة الميلادية 2023 مدفوعة في الغالب بزيادة نسبتها 16.5% في متوسط السعر اليومي»، لافتاً إلى أن اليابان تشهد انتعاشاً سياحياً بعد انخفاض قيمة الين في السنوات الأخيرة، في وقت تشهد باريس موجة من الطلب بعد الألعاب الأولمبية الأخيرة، إذ ارتفع الإشغال الفندقي بنسبة 8.2% على أساس سنوي، ما دفع أسعار الفنادق إلى الارتفاع إلى 591 دولاراً.

153.39 ألف غرفة فندقية

بلغ عدد الغرف الفندقية في دبي، نهاية نوفمبر 2024، أكثر من 153 ألفاً و390 غرفة فندقية، ضمن 828 منشأة فندقية، مقابل نحو 149 ألفاً و685 غرفة فندقية ضمن 820 منشأة في نهاية نوفمبر 2023، وإلى جانب هذه الغرف الفندقية، فإن دبي توفر آلاف وحدات بيوت العطلات.

واستحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة «خمس نجوم» على نسبة 35% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 53.9 ألف غرفة فندقية ضمن 168 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة «أربع نجوم» بنسبة 28%، مسجلة نحو 43.3 ألف غرفة فندقية ضمن 194 منشأة.

من جهتها، استحوذت الفنادق المصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة» على نحو 20% من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة تجاوزت 29.7 ألف غرفة فندقية ضمن 278 منشأة فندقية.

أما الشقق الفندقية فسجلت نحو 26.3 ألف غرفة ضمن 188 منشأة، لتستحوذ بذلك على نحو 17% من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي.