«دناتا للسفريات» تطرح عروضاً إلى الوجهات الأكثر رواجاً

أعلنت «شركة دناتا للسفريات»، أمس، افتتاح متجرها الجديد في «مول الإمارات»، لدعم المتعاملين في حجوزات الإجازات داخل الدولة أو مسارات الرحلات الدولية.

وذكرت الشركة، في بيان، أنه بمناسبة الافتتاح ستمنح المتعاملين الذين يحجزون عطلة عبر متجرها الجديد، خلال يناير الجاري، قسيمة سفر بقيمة 100 درهم، كما سيدخل أي حجز تلقائياً في سحب جوائز للحصول على فرصة الفوز بإقامة فاخرة من فئة خمس نجوم في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال مدير البرامج الترفيهية في «دناتا للسفريات»، ماثيو فليميكس: «يُعدّ (مول الإمارات) أحد المواقع الرئيسة لـ(دناتا للسفريات) منذ أكثر من 10 سنوات، وتسمح لنا هذه الخطوة بتوسيع مساحة متجرنا في موقع يمكن الوصول إليه بسهولة أكثر».

وتتضمن أبرز العروض لشهر يناير 2025، عطلة على الشاطئ في سريلانكا، مع أحدث باقة عطلات تمكن المسافرين من الإقامة في فندق «شانغريلا هامبانتوتا» من فئة خمس نجوم لمدة ثلاث ليالٍ، مع خصم 45% على الإقامة، بما في ذلك غرفة «ديلوكس» وترقية مجانية إلى نصف إقامة، ورحلات ذهاب وعودة من الدرجة السياحية، ابتداء من 3675 درهماً للشخص الواحد.

ومن العروض أيضاً إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع «سيام وورلد جزر المالديف»، من فئة خمس نجوم في جناح شاطئي مع مسبح على أساس الإقامة الشاملة، إضافة إلى ترقية مجانية للغرفة، وإقامة للأطفال واللعب وتناول الطعام مجاناً، فضلاً عن رحلات ذهاب وعودة ونقل بالطائرة المائية ذهاباً وإياباً مع توفير على الأسعار ابتداء من 7850 درهماً للفرد، وتتضمن العروض أيضاً إقامة في عمّان لمدة ليلتين بفندق «ماندرين أورينتال عمان» من فئة خمس نجوم، في غرفة «سوبيريور» مع الإفطار، ابتداء من 2200 درهم للشخص.

كما تشمل العروض الهند مع إقامة لمدة خمس ليالٍ في منتجع «سيكس سينسس فانا» من فئة خمس نجوم، في غرفة «فورست» مع الإفطار والغداء والعشاء، وترقية مجانية للغرفة، ورصيد بقيمة 100 دولار لإنفاقه في المنتجع، ابتداء من 15 ألفاً و990 درهماً للفرد، وتشمل العروض وجهة بالي الإندونيسية مع إقامة لمدة ثلاث ليالٍ في فندق «أومانا بالي» من فئة خمس نجوم في «فيلا تروبيكال جاردن»، مع إفطار وبرنامج صحي لمدة ثلاثة أيام، ورحلات ذهاب وعودة، ابتداء من 8795 درهماً للفرد.