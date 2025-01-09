«شوبا العقارية» تمنح موظفيها 150 مليون درهم مكافآت عن 2024

أعلنت «شركة شوبا العقارية»، المطور العالمي للعقارات الفاخرة في دبي، مواصلة تطبيق برنامج المكافآت الخاصة لموظفيها، الذي يؤكد التزام الشركة بتكريم جهودهم وتفانيهم في العمل.

وأفادت «شوبا العقارية»، في بيان، أمس، بأنه تقديراً للإسهامات الاستثنائية التي قدمها فريق الشركة، خلال العام الماضي، فقد منحت مكافآت بقيمة 150 مليون درهم لجميع الموظفين غير المشمولين ببرامج الحوافز من مختلف أقسام الشركة، في خطوة قالت إنها تعكس تقديرها للعمل الجماعي، والجهود المشتركة لفريق العمل.

وقال رئيس مجلس إدارة «مجموعة شوبا»، رافي مينون: «نتوجه بالشكر والتقدير لجميع الموظفين في فريقنا الاستثنائي، الذين يسهمون في مسيرة نجاحنا كل يوم بفضل مهاراتهم وشغفهم وجهودهم الحثيثة التي يبذلونها، ونهدف من خلال هذه المكافأة إلى شكر وتكريم موظفينا الذين تجاوزوا التوقعات بعملهم، ليرتقوا بحضور الشركة إلى آفاق جديدة، ويحققوا تغييراً إيجابياً ملموساً بعملنا خلال العام الماضي».

وتم منح المكافأة في ديسمبر 2024 بهدف تحفيز الموظفين ودعمهم في التخطيط للعام الجديد، في خطوة تعكس ثقة «شوبا العقارية» بالدور المحوري الذي يؤديه جميع الموظفين في مسيرة نمو الشركة ونجاحاتها، وأفادت «شوبا العقارية» بأن برنامج مكافأة الموظفين ينسجم مع قيم النزاهة والابتكار والتميز التي تقوم عليها فلسفتها، ويعزز التزامها بتطوير موظفيها بوصفهم أهم أسس نجاح الشركة، وأكدت أن هذا البرنامج ينسجم مع حصولها على شهادة اعتماد «أفضل مكان للعمل»، فضلاً عن شهادات من «أفضل أماكن للعمل في الشرق الأوسط»، ومن «أفضل مكان للعمل لجيل الألفية»، ومن «أفضل مكان للعمل للنساء».