محمد العبار: الأزمات جزء من دورة الأعمال

أكد رجل الأعمال ومؤسِّس شركة إعمار العقارية، محمد العبار، أن الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية جزء من طبيعة دورة الأعمال العالمية، مشدداً على أن الشركات يجب أن تكون مستعدة دائماً لمواجهة التقلبات.

وأوضح العبار، خلال جلسة حوارية في قمة «AIM للاستثمار»، التي عقدت في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، أن ذلك يأتي من خلال الحفاظ على مستويات منخفضة من الديون، وامتلاك سيولة كافية، تجعل من المرحلة الحالية فرصة للتوسع، وتكوين فرق عمل قوية، والالتزام بالمسؤولية تجاه العملاء والمجتمع والبيئة.

وأضاف: «عندما تسألني عن الأزمة، فأنا لا أنظر إليها باعتبارها أزمة، وإنما أعتقد أنها فترة لإعادة ضبط الأوضاع»، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار ليس أمراً جديداً على الاقتصاد العالمي، ولفت إلى أن الحروب والأمراض والمجاعات والزلازل، وغيرها من الأحداث، تأتي بصورة غير متوقعة، ولذلك يتعين على رجال الأعمال بناء شركاتهم على المدى الطويل، والاستعداد دائماً لحدوث اضطرابات.

وشدد على أهمية الصدق في التعامل مع الموظفين والعملاء، وفي المنتجات التي تقدمها الشركات، وكذلك المسؤولية تجاه المجتمع والبيئة.

وقال العبار إنه يدرك أن الشركات ورجال الأعمال مدفوعون بمؤشرات العائد على الاستثمار، لافتاً إلى أنه يدير شركة مدرجة ويعرض نتائجها الفصلية منذ 28 عاماً، ولذلك فإن «الأرقام يجب أن تكون جيدة».

وفي ما يتعلق بقدرة العملاء على سداد التزاماتهم، أكد العبار أن الشركة لاتزال تحقق معدل تحصيل يقارب 96%، معتبراً أن هذه النسبة شكلت «مفاجأة إيجابية» للشركة.

واعتبر العبار أن الظروف الحالية قد تكون فرصة لإعادة تنظيم الشركات، خصوصاً بعد سنوات من النمو بمعدلات تراوح بين 30 و40% سنوياً، كما اعتبر أن العالم يحتاج إلى أن تحقق جميع الاقتصادات الكبرى أداء جيداً، موضحاً أن الولايات المتحدة تمثل نحو 40% من الاقتصاد العالمي، وبالتالي، فإن أي ضرر يصيب الاقتصاد الأميركي ستكون له انعكاسات على بقية العالم.

وأشاد العبار بقدرة دبي والإمارات على التعامل مع الأزمات وتحويلها إلى فرص للتقدم، مؤكداً أن الحكومة تجعل ممارسة الأعمال «سهلة للغاية».

ووجّه العبار رسالة إلى المستثمرين الدوليين، قائلاً إن «هذا هو الوقت المناسب لدراسة الفرص»، داعياً إلى النظر في الفرص المتاحة في المنطقة ككل، لاسيما في دولة الإمارات.