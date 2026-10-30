محمد بن راشد يطّلع على مخططات وقف "تحدي القراءة العربي" بقيمة 500 مليون درهم

اطلع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مخططات ومراحل تنفيذ وقف تحدي القراءة العربي الذي تنشئه مجموعة "شوبا العقارية" في دبي، بقيمة 500 مليون درهم، حيث تذهب عائدات المشروع بالكامل لدعم مبادرة تحدي القراءة العربي، وخططها الإستراتيجية لتطوير برامجها المعرفية والثقافية، ومشاريعها لصون اللغة العربية، وتمكين الأجيال العربية الجديدة من الحصول على المعارف والعلوم الحديثة.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في تدوينة على منصة "إكس"، إن المشروع يقع في منطقة البرشاء جنوب الثالثة في دبي، وتبدأ عمليات إنشائه خلال الربع الأول من عام 2027، على أن يكتمل إنجازه في غضون 36 شهراً، ويتسم وقف تحدي القراءة العربي بأنه مشروع متكامل يجمع بين الوحدات السكنية والمكاتب والأنشطة التجارية والخدمية، ضمن رؤية معمارية تحقق التوازن بين جودة التصميم والكفاءة الاقتصادية والاستدامة التشغيلية.