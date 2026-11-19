تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، كرَّم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، ووزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، رئيس اللجنة الإشرافية لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل الدكتور عبدالرحمن العور، الفائزين في فئات الدورة الرابعة من الجائزة.

ونظَّمت وزارة الموارد البشرية والتوطين حفل التكريم في مركز أدنيك أبوظبي، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وشهد الحفل تكريم 100 فائز من الشركات والأفراد بالجائزة، التي تُعد الأولى من نوعها في الدولة لتكريم الممارسات الرائدة والمتميزة في سوق العمل على مستوى شركات القطاع الخاص والقوى العاملة.

وشهدت الدورة الرابعة من الجائزة إقبالاً واسعاً على مستوى المشاركة، تجاوز 33.000 طلب ترشُّح من الشركات والأفراد، بزيادة بلغت نحو 85% مقارنة بالدورة الثالثة، التي تجاوز عدد طلبات الترشح فيها 18.000 طلب.

وخضعت جميع المشاركات لعمليات تقييم أجرتها لجان مختصة وفق معايير ومنهجيات حوكمة واضحة، تضمن الدقة والشفافية والنزاهة في اختيار الفائزين.

وترسِّخ الجائزة، من خلال التطوير المستدام لفئاتها ومعاييرها، نموذجاً وطنياً لسوق عمل تنافسي ومستدام، في إطار شراكة رائدة مع القطاع الخاص، وتكامل بين جميع مكونات سوق العمل، يربط نمو الأعمال بإنتاجية القوى العاملة وحمايتها ورفاهيتها وتمكين المواهب.

ويعكس تنامي مكانة الجائزة واتساع نطاق المشاركة فيها أثر التطوير المستمر لفئاتها ومحاورها، لتواكب نماذج الأعمال الحديثة وقطاعات اقتصاد المستقبل، بما يعزز ثقافة التميز والابتكار والامتثال في سوق العمل.

وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان: «نبارك لجميع الفائزين بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل في دورتها الرابعة، ونهنئهم بهذا الاستحقاق الذي يجسد ما قدموه من جهود مخلصة وإنجازات نوعية وممارسات متميزة، ونعتز بما تعكسه هذه النماذج من قيم الاجتهاد والتميز والابتكار، سواء على مستوى الشركات التي تسهم في تطوير بيئات العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد، أو الأفراد الذين يقدمون قصصاً ملهمة في العطاء والتفاني والتطور المهني، ويشكلون ركيزة أساسية في مسيرة التنمية».

وأضاف سموه: «نتوجه بالشكر والتقدير إلى شركات القطاع الخاص على شراكتها الفاعلة وإسهاماتها في تطوير سوق العمل، وحرصها على تبني أفضل الممارسات في توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، والاستثمار في الكفاءات والمواهب.. كما نثمِّن جهود العاملين في مختلف القطاعات ومهنهم وتخصصاتهم، الذين يشكلون عنصراً أساسياً في مسيرة التنمية، ونقدر ما يقدمونه من عمل مخلص وعطاء متواصل يسهم في نمو الأعمال وازدهار الاقتصاد الوطني».

وتوجَّه الدكتور عبدالرحمن العور، بالشكر لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على رعايته الدائمة للجائزة التي منحتها أهمية استثنائية.

وهنّأ الفائزين بالجائزة من الشركات والأفراد، مؤكداً ثقته بتجاوز الاحتفاء بالتجارب الناجحة إلى توسيع نطاق أثرها، بحيث تصبح الريادة ممارسة يومية، والابتكار نهجاً مؤسسياً، والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والقوى العاملة محركاً مستداماً لتطوير سوق العمل الذي يتميز بتنوع ثقافاته وسهولة ممارسة الأعمال فيه في ضوء العمل المتواصل لتنمية المهارات المستقبلية والاستثمار فيها وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للارتقاء به.

الفائزون الفائزين بالفئات الرئيسة والفرعية

وشمل التكريم الفائزين بالفئات الرئيسة والفرعية للجائزة، وضمن الفئة الرئيسة «صناع سوق العمل»، التي تركز على النماذج المؤسسية والمبادرات التي تسهم في إحداث قيمة مضافة وتعزيز استدامة سوق العمل، فازت شركة «داول شلومبرجير[AA1.1]» بالمركز الأول ضمن الفئة الفرعية «الشركات الرائدة عالمياً في سوق العمل الإماراتي»، تلتها شركة «كابجيميني سنغافورة» في المركز الثاني، وحصلت « بي جي بي المؤسسة الوطنية الصينية للنفط» على المركز الثالث.

وفي فئة «رواد الأعمال الإماراتيين» الفرعية، ضمن الفئة الرئيسة نفسها، فازت شركة «سايبر 50 للحماية الإلكترونية» بالمركز الأول، ومجموعة «سادل» بالمركز الثاني، وشركة «جيت أويل أند غاز سيرفيسيز» بالمركز الثالث.

وفي فئة «رواد الجاهزية للمستقبل» الفرعية، حصدت شركة «إس إيه بي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» المركز الأول، وشركة «هلب لاستشارات تقنية المعلومات» المركز الثاني، وشركة «كرييتف تكنولوجي الإمارات» المركز الثالث.

أما ضمن الفئة الفرعية «رواد حماية القوى العاملة»، فقد فازت شركة «شوبا للإنشاءات» بالمركز الأول، وشركة «المسعود للتوريدات والخدمات البترولية» بالمركز الثاني، وشركة «الخليج للمقاولات والبستنة» بالمركز الثالث.

وفي فئة «بيئة العمل الصديقة للأسرة» الفرعية، حصدت شركة «دي بي بي للمقاولات» المركز الأول، وشركة «سكون للتأمين» المركز الثاني، وشركة «جي إم جي الاستهلاكية» المركز الثالث.

وفازت «مجموعة برجيل[AA2.1]» بالمركز الأول في فئة «رواد تمكين المواهب» الفرعية، تلتها «تريندز للبحوث والاستشارات» في المركز الثاني، وشركة «داماك العقارية» في المركز الثالث.

وضمن الفئة الرئيسة «رواد سوق العمل»، التي تكرم الشركات الرائدة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، جاءت النتائج لتبرز تنوع الممارسات المؤسسية المتميزة واتساع نطاقها عبر الأنشطة الاقتصادية؛ ففي قطاع التجارة، تقاسمت «مجموعة ماجد الفطيم» و «شركة الفطيم» المركز الأول، وجاءت «سن آند ساند سبورتس» بالمركز الثاني، وتقاسمت المركز الثالث كل من «مجموعة عبدالواحد الرستماني»، وشركتي «الحبتور للسيارات»، و«عمير بن يوسف وأولاده».

قطاع الأنشطة العقارية

وحصدت «مجموعة بن غاطي للتطوير العقاري» المركز الأول، في قطاع الأنشطة العقارية، وفازت شركة «الدار العقارية» بالمركز الثاني، وتقاسمت المركز الثالث شركتا «الصرح الكبير للإنشاءات» و«هندسة الدرويش الإمارات».

قطاع الصحة

وفي قطاع الصحة، فازت مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال بالمركز الأول، ومستشفى برايم بالمركز الثاني، وتقاسم المركز الثالث كل من مستشفى ميدكير ومستشفى أستر.

قطاع المعلومات والاتصالات

وشمل التكريم أيضاً قطاع المعلومات والاتصالات، حيث فازت شركة «تيكفيستا سيستمز» بالمركز الأول، وشركة «دليفري هيرو طلبات دي بي» بالمركز الثاني، وشركة «إس آر إنتلجنت تكنولوجيز للاستشارات» بالمركز الثالث.

قطاع الحلول الاستشارية والعلمية

كما حصدت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» المركز الأول في قطاع الحلول الاستشارية والعلمية[AA3.1]، وحصلت شركة «المركز الهندسي الدولي» على المركز الثاني، وشركة «سيلفر ستون للاستشارات الهندسية» على المركز الثالث.

قطاع التعدين

وفي قطاع التعدين واستثمار الموارد الطبيعية، فازت «شركة ساري لخدمات وتجهيزات حقول النفط والغاز والنقليات العامة» بالمركز الأول، وشركة «إيمرسون بروسيس مانجمنت ديستريبيوشن» بالمركز الثاني، و«شركة إس كي إيكوبلانت» بالمركز الثالث.

قطاع الأنشطة المالية

وحققت مجموعة «الأنصاري للخدمات المالية» المركز الأول في قطاع الأنشطة المالية، بينما فازت شركة «جي سي سي للصرافة» بالمركز الثاني، وحصل «بنك المشرق» على المركز الثالث.

قطاع التعليم

وكرمت الجائزة «مدرسة الإبداع العلمي الدولية الخاصة» لفوزها بالمركز الأول، في قطاع التعليم، و«مدارس الظفرة الخاصة» التي حصلت على المركز الثاني، و«مدرسة حدائق بلووم» لفوزها بالمركز الثالث.

قطاع الصناعات

وفي قطاع الصناعات، فازت «شركة الخليج للصناعات الدوائية – جلفار» بالمركز الأول، و«الغرير للأغذية» بالمركز الثاني، وتقاسمت المركز الثالث كل من «شركة أسمنت الاتحاد»، و«مصنع دنهولم يام للحديد»، و«شركة يونيبكس لمنتجات الألبان المحدودة»، و«شركة الخليج لصناعة القوارب».

القطاعات الاقتصادية الأخرى

وضمن القطاعات الاقتصادية الأخرى، فازت كل من «ميرسك كانو الإمارات» بالمركز الأول عن قطاع النقل، و«شركة روتانا لإدارة الفنادق» بالمركز الثاني عن قطاع الخدمات الإدارية، و«أفيردا لإدارة النفايات» بالمركز الثالث عن قطاع إمدادات المياه والصرف وإدارة النفايات.

وضمن الفئة الرئيسة «رواد رفاهية القوى العاملة»، كرَّمت الجائزة المنشآت التي تقدم نماذج متميزة في الاستثمار في السكنات العمالية وتعزيز جودة حياة العمال ورفاهيتهم.

وفي فئة «أفضل استثمار في السكنات العمالية» التي تضم المنشآت التي توفر سكناً لأكثر من 10,000 عامل، فاز «سكن موظفي إن إم دي سي إنيرجي» بالمركز الأول، و«سكن موظفي مدينة دبي الملاحية» بالمركز الثاني، وسكن «مدينة دبي الصناعية – إل في 5» بالمركز الثالث.

كما فازت «مدينة لولو السكنية» بالمركز الأول ضمن فئة السكنات المخصصة لأقل من 10,000 عامل، وفاز «سكن عمال فول سيركل» بالمركز الثاني، و«سكن راكز الغيل» بالمركز الثالث.

وشمل التكريم فئة «أفضل مبادرة لرفاهية العمالة» للسكنات التي تضم أكثر من 10,000 عامل، حيث فازت «المدينة السكنية لعمال البناء» بالمركز الأول، و«سكن موظفي أريام رزين – 2» بالمركز الثاني، وبالنسبة للسكنات التي تضم أقل من 10,000 عامل، فقد فاز «سكن موظفي وافي» بالمركز الأول، و«سكن شركة الفجيرة الوطنية للمقاولات والنقل» بالمركز الثاني.

وفي الفئة الرئيسة «كفاءات سوق العمل»، احتفت الجائزة بنماذج متميزة من العاملين في الدولة، تقديراً لإسهاماتهم المهنية وإنجازاتهم العملية، ودورهم في تطوير بيئات العمل وتعزيز الإنتاجية، وشمل التكريم القيادات المؤثرة في سوق العمل، ومهارات المستقبل، والكفاءات الفنية، وداعمي الأعمال، وصنّاع المهن، والمهن الميدانية، والعاملين في الخدمات المساندة، إلى جانب العمالة المساعدة والمؤثرين الاجتماعيين وقصص الكفاح.

فئة القيادات المؤثرة في سوق العمل

وفي فئة «القيادات المؤثرة في سوق العمل»، فاز أمجد جلال سدراك، الرئيس التنفيذي لشركة «أدفانسد إينوفيتيف إندستريز»، بالمركز الأول، وعلي حسين النجار، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»، بالمركز الثاني، وبرافين كمار كوماريسان، مدير خدمات الأعمال في «الشركة الأوروبية للتعهدات الميكانيكية والكهربائية»، بالمركز الثالث.

فئة مهارات المستقبل

وفي فئة «مهارات المستقبل»، حصد عامر شوقي أيوب، المهندس الإلكتروني في شركة «إينفكون الإمارات للتجارة»، المركز الأول، وأغيلاس ميتيش، مدير أول لأداء العمليات التقنية في شركة «الخليج للصناعات الدوائية – جلفار»، المركز الثاني، وماهر رياض الشامة، مشرف تشغيل التوربينات في شركة «اسمنت الاتحاد»، المركز الثالث.

فئة الكفاءات الفنية

وفي فئة «الكفاءات الفنية»، فاز مانيكاندان بالاسوبرامانيان، مهندس الكهرباء في شركة «إينفكون الإمارات»، بالمركز الأول، وفاطمة سعيد الشامسي، مهندسة الكهرباء في شركة «دالكيا يو إس تشيلرز سيرفيسز»، بالمركز الثاني، وتقاسم المركز الثالث كل من فاطمة راشد بن طليعة، مدققة مالية في شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز» وعبداللطيف بارامال كودوكينجال، فني الإنتاج الميكانيكي في شركة «سيجما للأعمال الهندسية».

وضمن فئة «داعمو الأعمال»، فاز محمد فاروس محمد، مشرف المبيعات في كراج «الشركة العربية للسيارات»، بالمركز الأول، وعبدالقادر محمد نهاد، المحاسب في شركة «الصرح الكبير للإنشاءات»، بالمركز الثاني، ومهند حسام الجعبري، كاتب الأرشيف في «شركة المحور الهندسية للمقاولات العامة»، بالمركز الثالث.

وبالنسبة لفئة العمالة في المستويات المهارية الأخرى، كرمت الجائزة الفائزين في ثلاث فئات فرعية؛ حيث فاز بيكاش رانجان بهاتا، مساعد سباك في شركة «شوبا للإنشاءات»، بالمركز الأول، ضمن فئة «صنّاع المهن»، ووقاص أسلم محمد، عامل مصنع في شركة «إس كي إم للتكييف»، بالمركز الثاني، وأحمد عبدالغفار أحمد[AA4.1]، فاحص مركبات في شركة «الحبتور للسيارات»، بالمركز الثالث.

فئة المهن الميدانية

وضمن فئة «المهن الميدانية»، فاز شاندرا براكاش، مشرف العمال في شركة «شوبا للإنشاءات»، بالمركز الأول، وسهيل أحمد كالهورو، مسَّاح في شركة «غرناطة الأوروبية للإنشاءات الهندسية»، بالمركز الثاني، ومحمد ياسين رحمت علي، دهان مباني في شركة «مصانع الأصباغ الوطنية المحدودة»، بالمركز الثالث.

أما بالنسبة لفئة «العاملين في الخدمات المساندة»، ففاز بارديب سينغ تور اسا، حارس الأمن في شركة «لاتينم للحراسات»، بالمركز الأول، وأمر سينغ سارو ماجار، منقذ سباحة في «النجم للخدمات الأمنية»، بالمركز الثاني، وعزيز معين الحسين، سائق خدمة صف السيارات في «إنتجريتد لخدمات صف السيارات»، بالمركز الثالث.

فئة العمالة المساعدة

وشملت الجائزة فئة العمالة المساعدة أيضاً، وتم تكريم العاملات المنزليات ضمن فئة «رعاة الأسرة»، التي فازت بها كل من العاملتين إيفلين إنتباتيا بوتينس، بالمركز الأول، ونيلمني شيتراه كوماري، بالمركز الثاني، وتقاسمت المركز الثالث كل من بدرية ناسا عبدالله وبريسيلا نكيروتي موكيرا.

وفي فئة «مقدمي الرعاية المتخصصة»، فاز ساراث باثثينيا دوراجي، بحَّار، بالمركز الأول، وزينة بيغام أوتاكان، مدرِّسة خصوصية، بالمركز الثاني.

كما كرمت الجائزة كلاً من المؤثرين الاجتماعيين مروان الشحي وشاندني ملوترا، تقديراً لدورهما في التعريف بمبادرات الوزارة وتشريعات سوق العمل، وتعزيز الوعي المجتمعي بالموضوعات المرتبطة بالعمل والقوى العاملة.

واحتفت الجائزة ضمن فئة «قصص الكفاح» بالنماذج الملهمة التي تبرز مسارات مهنية وإنسانية تعكس قيم الاجتهاد والمثابرة والتطور المهني، وشملت النماذج المكرمة محمد وحيد عبد الشاهد، الذي انتقل من العمل الكهربائي إلى تأسيس شركة لتنظيم الحفلات والمناسبات، وماريا باز مارقيوز، التي طورت مسيرتها في قطاع المبيعات وأسست ست منشآت في مجال المخابز والمعجنات والمقاهي، وآراتي راي شاران، التي انتقلت من العمل في النظافة إلى المهام الإدارية.

وشملت القصص أيضاً كامانا سوبا، التي تدرَّجت من أمينة صندوق إلى مديرة متجر، وحققت نمواً في المبيعات بنسبة 16% وأسهمت في تدريب نحو 300 زميل، وعلي صابر علي، الذي انتقل من العمل كحارس أمن إلى قيادة وتدريب نحو 250 حارساً، وجوليت نانيوندو، التي امتد عطاؤها من العمل المنزلي إلى كفالة ستة أيتام، وتم تكريم جمالي لايت جميلة، التي انتقلت من العمل في النظافة إلى الإشراف على السكن، مستفيدة من تطوير مهاراتها المهنية.

وتوفر الجائزة للفائزين من الشركات حزمة من المزايا لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، تشمل تصنيفها ضمن الفئة الماسية، بما يتيح لها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والاستفادة من الخدمات الهاتفية المميزة، كما تصنف الشركات الحاصلة على المركز الأول ضمن الفئة الأولى في نظام تصنيف المنشآت بالوزارة، بما يتيح لها الاستفادة من الخصومات على خدمات الوزارة، كما يتم تقديم جوائز مالية للفائزين من الأفراد، وتبلغ قيمة الجائزة النقدية 100.000 درهم للمركز الأول، و75.000 درهم للمركز الثاني، و50.000 درهم للمركز الثالث.