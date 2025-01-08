6.43 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 8.53 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري وحتى تعاملات يوم أمس (أربعة أيام)، كما بلغت مبيعات عقارات دبي خلال الفترة نفسها نحو 6.43 مليارات درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن التصرفات العقارية بلغت، أمس، 2.71 مليار درهم، وتضمنت مبيعات بقيمة 2.17 مليار درهم مستحوذة على 80.32% من الإجمالي.

وبلغت قيمة الرهونات العقارية، أمس، 493.90 مليون درهم، أما قيمة الهبات العقارية فقد بلغت 49.98 مليون درهم.

وكان القطاع العقاري في دبي استهل أول ثلاثة أيام من التداول في العام الجديد 2025 بمبيعات عقارية تخطت 4.26 مليارات درهم، نتجت عن 642 معاملة، وفي تلك الفترة أيضاً كانت التصرفات العقارية في دبي بلغت نحو 5.82 مليارات درهم، نتجت عن 997 معاملة.

وسجلت أعلى المبيعات بدبي خلال الأيام الثلاثة الأولى من العام الجاري في «نخلة جبل علي» بقيمة 1.55 مليار درهم، تلتها منطقة «الوصل» بقيمة 715.83 مليون درهم، ثم منطقة «المركز التجاري الدولي»، بقيمة 230 مليون درهم؛ تلتها برج خليفة بقيمة 223.22 مليون درهم.

وبذلك يستمر قطاع العقارات بدبي في تسجيل طفرات غير مسبوقة وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية إمارة دبي المتواصلة وجهة استثمارية عالمية، وأهمية القطاع ركيزة اقتصادية قوية تدعم التطوّر والنمو المستدام.