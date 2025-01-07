مؤشر «دبي المالي» يتجاوز 5200 نقطة للمرة الأولى في 10 سنوات

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.45%، ليصل إلى مستوى 5213.93 نقطة، وذلك للمرة الأولى في أكثر من 10 سنوات، مدعوماً بالتركيز على عمليات «شراء انتقائي» للأسهم ذات الأساسات المالية القوية قبل بدء موسم الإفصاحات السنوية.

وعزّز «دبي المالي» مكاسبه السوقية في ختام التداولات، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 2.651 مليار درهم، بدعم رئيس من مكاسب الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والمالية.

وزاد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوق من 911.505 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، إلى أكثر من 914.156 مليار درهم في ختام جلسة اليوم.

بدورها، وصلت القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى نحو 2.964 تريليون درهم. ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.878 تريليونات درهم بنهاية جلسة اليوم.