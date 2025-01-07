مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى منذ مايو 2014

ارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات، أمس، في أولى جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالي 1.25% إلى 5190.7 نقطة وهو أعلى مستوى منذ مايو 2014، في حين صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.13% إلى 9428.43 نقطة.

وعزّز سوق دبي المالي مكاسبه خلال الجلسات الثلاث الأولى من العام الجديد 2025 (الخميس والجمعة) من الأسبوع الماضي، وأمس (الاثنين)، إذ ربح رأسماله السوقي نحو 4.6 مليارات درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية والترقب لإفصاحات الشركات المدرجة عن نتائج الربع الرابع من عام 2024.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في السوق من 906.905 مليارات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء الماضي (آخر جلسات عام 2024)، إلى أكثر من 911.505 مليار درهم في نهاية جلسة أمس.

وخلال الجلسات الثلاث الأولى من العام الجديد 2025، صعد مؤشر السوق بنسبة 0.63%، بما يعادل 32.7 نقطة إلى مستوى 5190.7 نقطة، من مستوى 5158 نقطة، محافظاً على الاستقرار فوق مستوى 5100 نقطة.

وعلى المستوى اليومي، عادت أسواق الأسهم المحلية لحصد مكاسب جديدة، إذ قفز مؤشر سوق دبي المالي في نهاية تعاملات أمس بنسبة 1.25%، بتداولات بلغت 601.87 مليون درهم، فيما قفز مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.14%، بالغاً مستوى 9418.3 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1.218 مليار درهم.

وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب بلغت خلال جلسة أمس، نحو 17.013 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 360.56 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 343.55 مليون درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، نحو 258.321 مليون درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 241.309 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 17.01 مليون درهم.

كما اتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 458.95 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بلغت قيمتها 401.985 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 56.96 مليون درهم، محصلة «شراء».

وبلغت قيمة مبيعات الأفراد 199.887 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 143.921 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بنحو 55.966 مليون درهم.