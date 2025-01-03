«دبي المالي» يربح 271 مليون درهم في 5 جلسات

عزز سوق دبي المالي مكاسبه باضافة نحو 271 مليون درهم إلى رأسماله السوقي خلال آخر 5 جلسات تداول، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق من 899.204 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية، إلى 899.475 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة اليوم.

وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، لـ«الإمارات اليوم»، إن تباطؤ الأداء لسوق دبي المالي من الطبيعي ويأتي بعد أن شهد أداء قوياً وعزز مكانته متصدّرًا قائمة مكاسب أسواق المال الخليجية منذ بداية عام 2024 وحتي نهاية ذات العام وذلك بناء على التوقعات باستمرار إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج أعمال سنوية قوية، إضافة إلى خطط توزيعات أرباح نقدية مجزية.

من جهته، قال المستشار المالي، محمود عطا، إن من أبرز العوامل التي دعمت الأداء السنوي القوي لسوق دبي المالي، هو العائد على الأسهم الذي يقدر حالياً بأكثر من 5% وقد يصل إلى 7%، لذلك تم تصنيف «دبي المالي» كأفضل سوق مالي خليجي من حيث الأداء.

6 أسهم تستحوذ على 72.8% من السيولة اليومية.

يشار إلى أنه على المستوى اليومي وتحديدًا خلال جلسة الجمعة، استحوذت أسهم ست شركات مدرجة في سوق دبي المالي، وهي: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«طلبات»، و«سالك»، و«الإمارات دبي الوطني»، وسهم «دبي الإسلامي»، على نسبة 72.8% من سيولة سوق دبي المالي بنهاية تعاملات الجمعة.

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الستة بلغ نحو 425.78 مليون درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في سوق دبي المالي ككل إلى نحو 584.88 مليون درهم.

وتصدر سهم «شركة إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 155.055 ملايين درهم، متراجعاً بنسبة 0.78%، تلاه سهم «إعمار للتطوير» بنحو 91.544 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 2.5%، ثم سهم «طلبات» بنحو 59.17 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 1.4%.

وضمت الأسهم، سهم «سالك» بنحو 49.21 مليون درهم، متراجعاً بنسبة 0.36%، يليه سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 35.60 مليون درهم، هابطاً بنسبة 2.38%، يليه سهم «دبي الإسلامي» بنحو 35.201 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 0.85%.

يشار إلى أن مؤشر سوق دبي المالي تراجع بنسبة 0.52%، بالغاً مستوى 5126.74 نقطة بنهاية تعاملات الجمعة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) طفيفاً بنسبة 0.008%، بالغاً 9322.75 نقاط بسيولة متداولة بلغت 812.329 مليون درهم.