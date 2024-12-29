أعلى 10 أسهم ارتفاعاً في سوق دبي المالي منذ بداية 2024

تصدرت 10 أسهم مدرجة في سوق دبي المالي قائمة الارتفاعات منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الأسبوع قبل الأخير من 2024، وذلك بعد صعودها بنسب تراوحت بين 39.7 و242.2%، ليأتي ذلك في ظل انتهاء موسم إفصاحات الربع الثالث من العام الجاري، الذي أظهر قوة الشركات المدرجة من ناحية الأساسات التشغيلية.

وخلال تلك الفترة تصدّر قائمة الأسهم الأكثر صعوداً في سوق دبي المالي سهم الشركة الوطنية الدولية القابضة «وطنية د ق» بارتفاع 242.22% إلى 4.62 دراهم. وحل ثانياً سهم شركة «الاستشارات المالية الدولية القابضة - إيفا» الذي ارتفع خلال الفترة بنسبة 104.44%، بالغاً مستوى 5.25 دراهم.

وقفز سهم شركة «إعمار للتطوير» خلال تلك الفترة بنحو 74.83%، بالغاً مستوى 12.5 درهماً ليحقق أعلى مستوى منذ الإدراج ويحل في المرتبة الثالثة في تلك القائمة، وسط تصاعد وتيرة المبيعات في القطاع العقاري، وتسجيله أعلى مستويات على الإطلاق.

وجاء في المرتبة الرابعة سهم شركة «إعمار العقارية» بنسبة 62.88%، بالغاً مستوى 12.90 درهماً، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2008 تقريباً. وعزز من الصعود القياسي لسهم أكبر شركة تطوير عقاري في إمارة دبي، موافقة مجلس إدارة الشركة أخيراً، على توزيع أرباح بنسبة 100% من رأسمال الشركة عن العام الجاري وعن الأعوام القليلة المقبلة.

وتعد هذه التوزيعات ضعف توزيعات الشركة للعام الماضي البالغة 50 فلساً لكل سهم بقيمة 4.4 مليارات درهم، وأربعة أضعاف توزيعات عام 2022، وبذلك اعتمد مجلس الإدارة سياسة طويلة الأجل لتوزيع الأرباح على المساهمين أخذاً في الاعتبار التدفقات النقدية التي توفرها الشركة، وبناء على التوقعات الحالية للتدفقات النقدية التشغيلية. وجاء في المرتبة الخامسة ضمن قائمة الأسهم الـ10، سهم شركة «سالك» الذي ارتفع بنسبة 62.74%، بالغاً مستوى 5.03 دراهم، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ الإدراج، ليأتي مدعوماً ببعض الأخبار الإيجابية التي كان آخرها إعلان هيئة الطرق والمواصلات في دبي البدء في تطبيق تعرفة جديدة لنظام «سالك» في نهاية يناير 2025، وتطبيق التعرفة المرنة للمواقف الخاضعة للرسوم في نهاية مارس 2025، وتعرفة المواقف في مناطق الفعاليات في فبراير 2025.

وجاء الأداء الصاعد للسهم في تلك الفترة وسط توقع شركة «سالك»، مشغّل بوابات التعرفة المرورية في دبي، أن يحقق تطبيق آلية التسعير الجديد للتعرفة المرنة إيرادات إضافية تراوح بين 60 مليون درهم و110 ملايين درهم تقريباً على أساس سنوي، وذلك بناء على التقديرات الأولية، وأيضاً حصولها مطلع ديسمبر 2024 على تصنيفات ائتمانية إيجابية من الدرجة الاستثمارية من قبل وكالتي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني.

وفي المرتبة السادسة، جاء سهم «دبي للتأمين» مرتفعاً بنسبة 57.71%، بالغاً مستوى 13.5 درهماً. وجاء في المرتبة السابعة، سهم «الإسمنت الوطنية» مرتفعاً بنسبة 47.92%، بالغاً مستوى 3.55 دراهم، وحل ثامناً سهم شركة «الاتصالات المتكاملة - دو» مرتفعاً بنسبة 44.51%، بالغاً مستوى 7.50 دراهم.

وفي المرتبة التاسعة، جاء سهم بنك «المشرق» مرتفعاً بنسبة 42.11%، بالغاً مستوى 216 درهماً، وحل في المرتبة العاشرة والأخيرة، سهم شركة «الاتحاد العقارية»، مرتفعاً بنسبة 39.66%، بالغاً مستوى 0.41 درهم.

يشار إلى أن مؤشر سوق دبي المالي ارتفع منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، نهاية الأسبوع قبل الأخير من 2024، بنسبة 24.6%، بالغاً مستوى 5057.3 نقطة، مع تحقيق أعلى مستوى في أكثر من 10 سنوات، وتسجيل سيولة بلغت 92.984 مليار درهم، بمعدل قيمة يومية 377.984 مليون درهم. ويتصدر سوق دبي المالي قائمة المكاسب خليجياً على مستوى الأداء السنوي حتى الآن.

. سهم «سالك» يقفز لأعلى مستوى على الإطلاق ويصل إلى مستوى 5 دراهم.