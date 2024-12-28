المبيعات العقارية في سوق دبي تلامس 520 مليار درهم

أفادت شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية التي تتخذ من دبي مقرا، بأن 2024 كان عاما جديدا من الازدهار العقاري في دبي مع اقتراب المبيعات من مستوي 520 مليار درهم للمرة الأولى تاريخيا.

وقال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن السوق العقارية في دبي تسلك مسارا صاعدا منذ التعافي من جائحة كورونا في عام 2020، حيث ارتفعت من 69.8 مليار درهم في 2020، إلى 149 مليار درهم في 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في 2022، ثم 401 مليار درهم في 2023، ثم 517 مليار درهم في 2024 (أرقام 2024 منذ 1 يناير حتى 27 ديسمبر)، استنادا إلى البيانات التاريخية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأضاف الزرعوني، أن هذه الأرقام الاستثنائية تظهر أن المبيعات العقارية في دبي تضاعفت أكثر من 7 مرات في العام الماضي، قياسا على عام 2020، في إشارة إلى الزخم القوي والمستمر داخل السوق ومكانة دبي العقارية التي وصلت إليها عالميا كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

وكشف الزرعوني، عن أن عدد الصفقات ارتفع بأكثر من 38% على أساس سنوي في عام 2024 إلى نحو 178.9 ألف مبايعة وهي الأعلى تاريخيا، مقارنة مع 129 ألف مبايعة بالعام 2023.

وأشار إلى أن قيمة التصرفات العقارية (المبيعات، الرهون، الهبات) ارتفعت في 2024 بنحو 35.8% إلى 753.6 مليار درهم مقابل 554.7 مليار درهم في العام السابق، متجاوزة بذلك مستوى النصف تريليون درهم للمرة الثالثة تواليا، كما ارتفع إجمالي التصرفات العقارية خلال 2024 بنسبة 32% على أساس سنوي إلى 223 ألف و904 تصرفات عقارية مقابل 169 ألف و720 تصرفا عقاريا في 2023.

وأوضح أن قيمة الرهون العقارية بلغت 185.77 مليار درهم عبر 35.677 ألف صفقة في عام 2024، ثم الهبات بقيمة 50.86 مليار درهم عبر 9319 صفقة.

وحقق القطاع العقاري في دبي خلال الربع الرابع من العام 2024 أعلى مبيعات ربع سنوية على الإطلاق، مع تسجيل أكثر من 142.7 مليار درهم، موزعة على أكثر من 48.641 ألف معاملة، وذلك بعد المبيعات الشهرية الأعلى تاريخيًا المسجلة في شهر أكتوبر البالغة 61.47 مليار درهم، فيما سجلت المبيعات 43.65 مليار درهم في نوفمبر، و37.48 مليار درهم في ديسمبر. وبذلك تزيد قيمة المبيعات العقارية المسجلة في دبي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في ديسمبر 2024 بنسبة تبلغ 0.5% على أساس فصلي، مقارنة مع المبيعات المسجلة في الربع الثالث من العام نفسه بـ 142 مليار درهم.

آفاق 2025

وحول توقعات السوق العقارية في عام 2025، قال الزرعوني، إن أرقام عقارات دبي القياسية تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الطريق سهل لتحقيق مبادرة 2033 الخاصة بالوصول إلى تريليون درهم، بعد تجاوزت في عام 2024 مستوى 750 مليار درهم.

وأضاف الزرعوني، أن السوق العقارية في عام 2024 ينظر إليها على أنها حصاد عام مزدهر مكلل بالنجاحات المحققة سواء بالمبيعات القياسية التي جاوزت نصف تريليون درهم، أو المشاريع المليارية العديدة التي أطلقها المطورون العقاريون، مرورًا بالاستراتيجيات والمبادرات الطموحة جدًا التي تضمن استمرار الموجة الصعودية للقطاع العقاري على مدار العقد القادم.

وأشار إلى أن اعتماد استراتيجية القطاع العقاري 2033 تأتي كأبرز الأحداث في السوق العقاري في عام 2024، نظرًا لأهدافها في تعزيز الريادة العالمية لإمارة دبي في أحد أهم القطاعات الحيوية من خلال ترسيخ التعاون مع القطاع الخاص والشركات العالمية وإدارة المحافظ العقارية، وتمكين السوق العقارية لجذب المستثمرين من خلال تعزيز مبدأ الشفافية بالاستغلال الأمثل للبيانات ونشر توقعات العرض والطلب، وتقديم حزمة من المبادرات النوعية مدعومة بنظام متكامل على مستوى القطاع، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفي مقدمتها جعل دبي الوجهة الأكثر جذبًا للاستثمارات و مركزًا عالميًا للاقتصاد الأكثر تنوعًا.

وتوقع الزرعوني، استمرار وتيرة النمو في السوق في العام 2025، سواء على صعيد المبيعات وإن كان بنسبة أقل تتراوح بين 10 إلى 15% ما يقرب المبيعات من حاجز 600 تريليون درهم، وكذلك التصرفات ككل والتي قد تتجاوز 850 مليار درهم.