دبي تشهد طلباً كبيراً على حجوزات «رأس السنة».. و100% إشغال الغرف الفندقية

أكد مديرو فنادق في دبي أن الطلب على حجوزات المطاعم الفندقية خلال مناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة يلقى إقبالاً كبيراً، ويتخطى مستويات العام الماضي، في وقت تشهد فيه الغرف الفندقية معدلات إشغال تصل إلى 95%، وترتفع إلى 100% خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعين أداء قياسياً لسوق الضيافة الفندقية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن دبي وجهة العالم خلال هذه المناسبة، ومحط أنظار الملايين حول العالم، نظراً للتنوع الكبير في المنتج السياحي، ومواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة سياحية مفضلة لمختلف شرائح الزوار.

عروض خاصة

وطرحت مطاعم فندقية فاخرة وأخرى متوسطة وصغيرة في دبي، عروضها الخاصة باحتفالات العام الميلادي الجديد 2025، فيما تتباين الأسعار، بناءً على قوائم الطعام التي يختارها المتعامل، والحفلات والبرامج الترفيهية المرافقة، فضلاً عن موقع الفندق، وقربه من المناطق الحيوية.

وأظهر رصد لـ«الإمارات اليوم» شمل 20 مطعماً فندقياً فاخراً، إضافة إلى مطاعم في فنادق متوسطة وصغيرة، باقات أسعار تراوح بين 250 درهماً و12 ألفاً و500 درهم للشخص الواحد لحضور حفل لفنان عالمي، في دلالة على التنوع الكبير في المنتج السياحي بدبي، وبما يلائم مختلف متطلبات السياح والزوار. كما عرضت مطاعم أخرى باقات شاملة مخصصة للعائلات والأفراد، وأخرى للمجموعات التي تزيد على خمسة أفراد.

وبحسب الرصد، طرح فندق في «جزيرة النخلة» باقة وصفها بـ«الذهبية» لاحتفالات رأس السنة الميلادية، بأسعار تصل إلى 12 ألفاً و500 درهم للفرد الواحد، و7500 لمن هم دون سن 13 عاماً، متضمنة حفلاً غنائياً لنجم عالمي شهير، فيما تصل أسعار «الباقة المميزة» لحضور هذا الحدث إلى 8500 درهم.

إطلالات على «برج خليفة»

بدورها، طرحت مطاعم عروضاً للمجموعات التي تصل أعدادها إلى 12 فرداً، بأسعار شاملة تصل إلى 36 ألف درهم، كما عرضت مطاعم فندقية فاخرة عروضاً تراوح بين 6000 و8000 درهم للفرد الواحد في مواقع حيوية تطل على «برج خليفة»، ومنطقة الألعاب النارية، مع بوفيه عشاء فاخر.

فيما وصلت أسعار الحجوزات لمطعم في بهو فندق مطل على «برج خليفة» إلى 4500 درهم للشخص الواحد، بينما تصل تكلفة الجلوس في الهواء الطلق إلى 7000 درهم.

مواقع حيوية

وفي «جزيرة النخلة» و«شارع الشيخ زايد»، بلغت أسعار الحجوزات في مطاعم فندقية فاخرة نحو 2000 درهم للشخص الواحد، فيما بلغت في منطقتي «مرسى دبي» و«جميرا بيتش ريزيدنس» نحو 1000 درهم للشخص الواحد، متضمنة أمسيات غنائية، وبوفيه عشاء.

كما طرحت مطاعم فندقية داخل المدنية عروضاً تصل إلى 500 درهم لبوفيه عشاء، فضلاً عن عروض أخرى تبدأ من 250 درهماً لحجز يتضمن عشاء، إضافة إلى باقات متنوعة تتباين أسعارها بناء على طلب المتعاملين.

وأظهر الرصد مستويات إقبال كبيرة على المطاعم الفندقية الفاخرة، مع نفاد الحجوزات الخاصة في بعض المطاعم، فيما تم حجز مطاعم بأكملها لحفلات خاصة بالمجموعات أو نزلاء الفندق.

طلب مرتفع

إلى ذلك، قال المدير الإقليمي لـ«مجموعة فنادق حياة» في دبي، المدير العام لفندق «غراند حياة»، فتحي خوجلي: «الطلب على حجوزات الغرف والمطاعم الفندقية أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات العام الماضي»، مشيراً إلى أنه تم بيع نسبة كبيرة من الطاولات المتاحة للحجز قبل فترة.

وأكد أن الطلب الكبير على المطاعم الفندقية يأتي في ظل ارتفاع معدلات التدفق السياحي إلى دبي خلال هذه المناسبة، لافتاً إلى أن دبي محط أنظار الملايين في هذه المناسبة، وتستقبل عدداً هائلاً من السياح الذين يأتون للاحتفال في دبي.

وقال إن الجزء الأكبر من المطاعم طرح عروضاً خاصة بهذه المناسبة منذ بداية ديسمبر الجاري، مبيناً أن الحجوزات تأتي من السياحة الدولية، ومن داخل السوق الإماراتية.

وتابع: «في المقابل، نجد زيادة متواصلة في معدلات إشغال الغرف الفندقية، إذ تسجل فنادق المجموعة حالياً مستويات إشغال تتخطى حاجز 90%، في وقت نتوقع فيه أن تصل معدلات الإشغال إلى 100% في نسبة كبيرة منها خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأضاف خوجلي: «المؤشرات الأولية تدل على أن الفنادق التابعة للمجموعة تتجه خلال ديسمبر إلى تحقيق أداء قياسي خلال العام 2024».

الإشغال الفندقي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لفنادق «كارلتون»، حسني عبدالهادي: «تشهد المطاعم الفندقية في دبي إقبالاً كبيراً خلال هذه المناسبة، سواء من سكان الدولة أو السياح الدوليين الذين يقضون عطلاتهم في دبي»، مؤكداً بيع نسبة كبيرة من الطاولات المتاحة للحجز.

وأضاف عبدالهادي: «ارتفعت معدلات الإشغال الفندقي بدورها إلى مستويات كبيرة تتخطى حاجز الـ90%، فيما نتوقع أن تصل إلى 100% خلال رأس السنة الميلادية»، مشيراً إلى أن دبي تمتاز بتوفيرها لمنتج سياحي متنوع يلائم مختلف الميزانيات، ما يزيد شعبيتها لدى مختلف شرائح الزوار.

وأوضح عبدالهادي أن أسعار حجوزات المطاعم الفندقية تتباين، وهي تعتمد بالدرجة الأولى على موقع الفندق، وإطلالاته على مواقع الألعاب النارية، فضلاً عن قوائم الطعام والفقرات الترفيهية المرافقة.

وجهة العالم

في السياق نفسه، أكد المدير التنفيذي لفندق «سوفيتل دبي ذا أوبيليسك»، هيثم عمر، أن الطلب الكبير على دبي أسهم في رفع معدلات الإشغال الفندقي طوال شهر ديسمبر 2024، خصوصاً بالتزامن مع موسم الأعياد ومناسبة رأس السنة الميلادية.

وأكد أنه تم بيع أكثر من 95% من الغرف الفندقية لمناسبة رأس السنة، لافتاً إلى أن المؤشرات تدل على مستويات إشغال بنسبة 100% خلال الأيام القليلة المقبلة لهذه المناسبة.

وتابع: «تشهد المطاعم الفندقية بدورها إقبالاً مرتفعاً بدعم من حركة السياحة الدولية»، مشيراً إلى أن السياح الدوليين يستحوذون على نسبة 80% من حجوزات المطاعم والغرف الفندقية، مقابل نسبة تصل إلى 20% من السياحة الداخلية.

وقال عمر: «دبي وجهة العالم خلال هذه المناسبة، مع التنوع الكبير في المنتج السياحي، ومواصلتها ترسيخ مكانتها وجهة سياحية مفضلة على مختلف الصعد مدعومة ببنية تحتية حديثة، ومرافق سياحية مصممة وفق أعلى المعايير الدولية».

ديسمبر استثنائي

من جهته، قال المدير العام لفندق «ميديا روتانا دبي»، شريف مدكور، إن القطاع الفندقي بدبي طرح مجموعة من العروض المتنوعة احتفاء بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، لاستقطاب أكبر عدد من الضيوف والنزلاء والأفواج السياحية، لقضاء أوقات ممتعة، والمشاركة في الاحتفالات، ومشاهدة العروض المتنوعة.

وأضاف أن نسب الإشغال ستكون مرتفعة، سواء من قبل الأفواج السياحية القادمة من الخارج إلى الدولة، أو من السياحة الداخلية، حيث يفضل العديد من المواطنين والمقيمين قضاء هذه الإجازة في الدولة.

وأشار مدكور إلى أن ديسمبر هو شهر استثنائي يعكس أجواء الاحتفالات المميزة في الإمارات، خصوصاً مع الاستعدادات لاستقبال العام الجديد.

أسعار تلبي مختلف الميزانيات

تتيح الفنادق العاملة في دبي أسعاراً تلبي مختلف الميزانيات، فإلى جانب الفنادق الفاخرة، تحتضن الإمارة فنادق من فئتي «نجمة» و«ثلاث نجوم»، فضلاً عن فنادق من فئة «أربع نجوم».

وفي نهاية أكتوبر الماضي، سجلت الإمارة أكثر من 152.5 ألف غرفة فندقية ضمن 827 منشأة فندقية، منها 29.1 ألف غرفة فندقية، ضمن 276 منشأة فندقية مصنفة بين «ثلاث نجوم» و«نجمة»، ونحو 43.2 ألف غرفة فندقية ضمن 195 منشأة من فئة «أربع نجوم».