2.43 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في ثاني تعاملات الأسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 5.48 مليار درهم في نهاية تعاملات الثلاثاء ثاني تعاملات الأسبوع الجاري، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 2.43 مليار درهم بعد تنفيذ 707 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة "دبي ريست" التابعة لدائرة أراضي دبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات اليوم جاءت منطقة الخليج التجاري بقيمة 120.377 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 41 صفقة، ثم منطقة بوكدرة بنحو 48.30 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 23 صفقة واحدة، ثم منطقة الكفاف بنحو 39.74 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 16 صفقة.

وبحسب البيانات فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال اليوم بلغ أكثر من 2.84 مليار درهم، بعد تنفيذ 114 إجراء. وبلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 211.95 مليون درهم، بعد تنفيذ 82 معاملة.

وتعكف دبي على جذب الأثرياء من مختلف أنحاء العالم، خاصة من المملكة المتحدة وشرق آسيا والولايات المتحدة، ما ساعد على زيادة تسليم المنازل الجديدة بنسبة 50% في الربع الثالث من العام 2024.

وكان سوق العقارات في دبي بلغ ذروته في نهاية أكتوبر الماضي، مسجلاً أكثر من 20 ألف معاملة بإجمالي قيم بلغ 60.5 مليار درهم إماراتي (16.47 مليار دولار أمريكي).