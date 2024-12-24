تنفيذ صفقة رهن عقاري لأرض في دبي بقيمة 2.4 مليار درهم

شهدت التصرفات العقارية في إمارة دبي، اليوم الثلاثاء، تسجيل صفقة رهن عقاري لأرض في منطقة الوصل للغرض التجاري بقيمة بلغت 2.4 مليار درهم.

واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الأرض 120 ألف قدم مربع، بسعر 19.999 ألف درهم للقدم الواحد.

وشهدت تعاملات السوق العقارية اليوم تنفيذ 92 صفقة رهن بقيمة إجمالية 2.61 مليار درهم، وزعت إلى 55 وحدة سكنية، و18 مبنى، و19 قطعة أرض.

كما شهدت التصرفات تسجيل صفقة لبيع أرض للغرض السكني في منطقة دبي مارينا بقيمة 275.5 مليون درهم، مساحتها 40.333 ألف قدم مربع، بسعر 6830 درهم للقدم الواحد.

وشهدت تعاملات اليوم تنفيذ 613 صفقة بيع بقيمة إجمالية 2.02 مليار درهم، وزعت إلى 507 وحدات سكنية، و56 مبنى، و50 قطعة أرض.