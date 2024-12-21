11.46 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في أسبوع

بلغت قيمة المبيعات العقارية في دبي 11.46 مليار درهم خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري، مع استمرار حالة الزخم التي تشهدها السوق، وسط مواصلة الطلب غير المسبوق على التملك والاستثمار في القطاع. وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن الأيام الخمسة الأخيرة الماضية شهدت تصرفات عقارية بلغ إجمالي قيمتها 18.55 مليار درهم.

وأظهر الرصد أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات الأسبوع جاءت منطقة «الخليج التجاري» بقيمة 621.705 مليون درهم، ثم منطقة «برج خليفة» بنحو 256.29 مليون درهم، ثم منطقة «مرسى دبي» بنحو 205.16 ملايين درهم.