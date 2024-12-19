غداً الجمعة أكثر الأيام ازدحاماً.. 296 ألف مسافر يستخدمون مطار دبي الدولي

من المتوقع أن يستخدم مطار دبي الدولي نحو 296 ألف مسافر غداً الجمعة 20 ديسمبر ليكون بذلك أكثر الأيام ازدحاماً في ديسمبر الجاري بالتزامن مع بدء موسم عطلات الشتاء.

وبحسب مطارات دبي حيث من المتوقع أن يصل عدد المسافرين في مطار دبي الدولي إلى أكثر من 5.2 ملايين مسافر خلال الفترة من 13 إلى حتى 31 ديسمبر الجاري، وتوقع المطار، أن يصل المتوسط اليومي لعدد المسافرين إلى 274 ألف مسافر خلال هذه الفترة.

وتعكس الزيادة في حركة المسافرين في هذا الموسم جاذبية دبي العالمية، التي تشهد توافد الزوار للاستفادة من عروض وتجارب التسوق والمطاعم والترفيه النابضة بالحياة، فضلاً عن الطقس الشتوي الرائع الذي تتمتع به الإمارة.