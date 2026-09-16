"طيران الإمارات" ترفع استثمارات تحديث أسطولها إلى 25.7 مليار درهم

كشفت "طيران الإمارات" إنها سترفع حجم استثماراتها في برنامج تحديث أسطولها من 5 مليارات دولار (نحو 18.35 مليار درهم) إلى 7 مليارات دولار (نحو 25.7 مليار درهم)، بزيادة قدرها مليارا دولار (نحو 7.35 مليارات درهم)، بالتزامن مع توسيع نطاق البرنامج المزيد من الطائرات ضمن الأسطول.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة طيران الإمارات، عادل الرضا، لـ"الإمارات اليوم"، إن الناقلة قررت رفع حجم الاستثمار المخصص لبرنامج تحديث الأسطول إلى 7 مليارات دولار، مؤكداً أن البرنامج سيشهد خلال المرحلة المقبلة تغييرات كبيرة في تصميم مقصورتي درجة الأعمال والدرجة الأولى.

وأوضح الرضا أن التحديثات المقبلة ستتضمن تعديلات جذرية على الدرجتين، في إطار مواصلة الناقلة تطوير منتجاتها وتجربة السفر على متن طائراتها.

وأشار إلى أن عدد الطائرات التي ستخضع لبرنامج التحديث سيرتفع، ما يعكس اتساع نطاق البرنامج مقارنة بالخطة الأولية التي أعلنت عنها طيران الإمارات عند إطلاق المبادرة.

وكانت طيران الإمارات قد أعلنت برنامج تحديث أسطولها للمرة الأولى في نوفمبر 2021، مع خطة لتحديث 105 طائرات، قبل أن يتوسع نطاق المبادرة لاحقاً إلى 191 طائرة ثم إلى 219 طائرة، استجابة للطلب القوي من المسافرين على التجهيزات والتسهيلات الجديدة.

وذكر الرضا أن توسيع البرنامج وزيادة الاستثمارات يأتي فيه في وقت تواصل فيه الناقلة إدخال منتجات جديدة إلى مقصوراتها، من بينها الدرجة السياحية المميزة.

كما يستعد برنامج التحديث لمرحلة جديدة اعتباراً من أكتوبر 2026، تتضمن إدخال شاشات تلفزيونية شخصية OLED بدقة 4K وتقنية HDR10+، إلى جانب مقاعد Safran Z400 الجديدة خفيفة الوزن وتعديلات أخرى.

وأضاف الرضا: يعكس رفع الاستثمار إلى 7 مليارات دولار وتوسيع البرنامج توجه طيران الإمارات نحو مواصلة تحديث أسطولها على نطاق واسع، مع التركيز على تطوير المقصورات ورفع مستوى المنتجات المقدمة للمسافرين في مختلف درجات السفر.