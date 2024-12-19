«فلاي دبي» تكشف عن 4 وجهات أوروبية لموسم الأعياد

كشفت شركة «فلاي دبي» عن وجهات أوروبية شتوية متنوعة في موسم الأعياد، حيث توفر الناقلة مجموعة من الوجهات للمسافرين من دولة الإمارات، تشمل بازل في سويسرا، والعاصمة المجرية بودابست، والعاصمة التشيكية براغ، إضافة إلى سالزبورغ النمساوية.

وأوضحت الناقلة، في بيان، أن أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً إلى بازل تبدأ من 12 ألفاً و580 درهماً، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 2150 درهماً.

وبالنسبة لبودابست، أفادت الشركة بأن أسعار رحلات درجة الأعمال ذهاباً وإياباً تبدأ من 13 ألفاً و320 درهماً، في حين أن أسعار الدرجة السياحية تبدأ من 1700 درهم.

وأضافت أن أسعار رحلات درجة الأعمال ذهاباً وإياباً إلى براغ تبدأ من 11 ألفاً و680 درهماً، بينما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2590 درهماً، مشيرة إلى أن أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً إلى سالزبورغ تبدأ من 11 ألفاً و610 دراهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2300 درهم.