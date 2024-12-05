7.12 مليارات درهم مبيعات سوق دبي الحرة في 11 شهراً

أعلنت سوق دبي الحرة تسجيل مبيعات بقيمة 1.94 مليار دولار (نحو 7.12 مليارات درهم)، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2024، مؤكدة أنها ماضية قدماً نحو تحقيق هدفها الرامي إلى تجاوز إجمالي مبيعاتها السنوية مليارَي دولار مع نهاية العام.

وأضاف بيان لسوق دبي الحرة أن مبيعاتها سجلت في نوفمبر فقط 205.67 ملايين دولار، ليكون خامس أفضل شهر على الإطلاق من حيث الأداء، مقارنة مع الأرقام القياسية التي تسجلها السوق في ديسمبر من كل عام، وهو الشهر الذي يصادف احتفالها بالذكرى السنوية لتأسيسها، حيث تكون المبيعات مرتفعة عادة.

ولفتت إلى أن يوم 30 نوفمبر الماضي سجل رقماً قياسياً للمبيعات اليومية العام الجاري بواقع 8.46 ملايين دولار، بينما حققت مبيعات يوم 29 نوفمبر ثالث أعلى مستوى للعام بمبيعات بلغت 8.24 ملايين دولار.

وتعليقاً على هذا الأداء القوي، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي: «سعداء بالأداء القوي لمبيعات شهر نوفمبر 2024، التي تحققت في ظل بعض التحديات، مثل انخفاض مبيعات متاجر العلامات التجارية الكبرى للأزياء مقارنة بالعام الماضي، ومشروعات التجديد في متاجر صالات (القادمون) عبر جميع محطات المطار الثلاث».

وأضاف: «انصبّ جل تركيزنا على تعزيز مبيعات الأشهر الأخيرة، ونحن راضون عن الجهود الكبيرة المبذولة لتقليص الفجوة بين الإنفاق المتوقع لكل راكب والإنفاق الفعلي».

وتابع كيدامبي: «نتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات في ديسمبر الجاري، بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها جميع أفراد فريق العمل، وتوقعاتنا قوية، مع قدوم موسم العطلات المزدحم، بإسدال الستار على عام 2024 بأرقام عالية للمبيعات السنوية».

ووفقاً لبيان سوق دبي الحرة، فقد تصدرت العطور ومنتجات التبغ والذهب والإلكترونيات قائمة السلع الأربع الأكثر مبيعاً حتى نوفمبر من عام 2024 (11 شهراً)، إذ سجلت العطور 362 مليون دولار، بزيادة قدرها 10% مقارنة مع عام 2023، تلتها السجائر ومنتجات التبغ في المركز الثاني، وقد ارتفعت 8% مسجلة 200.52 مليون دولار، بينما ازدادت مبيعات الذهب 2% مقارنة مع العام الماضي، محققة 194.57 مليون دولار، وجاءت الإلكترونيات في المركز الرابع بعد أن حققت مبيعاتها 134 مليون دولار.

وأكدت سوق دبي الحرة أنها تستعد لاستقبال موسم حافل بالمناسبات والأعياد في ديسمبر الجاري، بما في ذلك الذكرى السنوية الـ41 لتأسيس السوق في 20 من ديسمبر الجاري، حيث تطلق خلالها «حرة دبي» عرض تخفيضات قيّم يصل إلى 25% على مجموعة واسعة من السلع والمنتجات في متاجرها وعبر الإنترنت، وذلك قبل عيد الميلاد.