أسواق دبي تشهد ارتفاعات قياسية في المبيعات

قال مسؤولون في قطاع تجارة التجزئة إن أسواق دبي شهدت ارتفاعات قياسية في المبيعات، خلال الأيام الماضية، بدعم من تخفيضات «الجمعة البيضاء»، و«3 أيام من التخفيضات الكبرى»، وعروض «عيد الاتحاد».

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن تزامن تلك العروض أسهم في توسع شبكة منافذ البيع التي تطرح عروضاً تخفيضية، إضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية، لافتين إلى ارتفاع المبيعات بمعدلات لافتة راوحت بين 40 و60% مقارنة بالأيام العادية.

وقال مدير التسويق والاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار: «كان لتزامن عروض التخفيضات تأثيرات إيجابية في قطاع تجارة التجزئة في أسواق دبي، إذ شهدت معدلات إقبال لافتة من المتسوقين خلال عطلتَي نهاية الأسبوع، وعيد الاتحاد الـ53 للدولة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «يعد طول فترة العطلة عموماً من العوامل التي دعمت انتعاش المبيعات بمعدلات كبيرة، وذلك مع توافر فرص متعددة للتسوق، وزيارة مراكز التسوق بشكل متكرر».

من جانبه، قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر: «شهدت أسواق دبي انتعاشاً قياسياً في قطاع تجارة التجزئة خلال الأيام الماضية، بدعم من تزامن عروض التخفيضات خلال فعاليات (الجمعة البيضاء)، و(3 أيام من التخفيضات الكبرى)، وعروض عيد الاتحاد».

وأضاف: «ارتفعت المبيعات لما يجاوز 60% في قطاع التجزئة، وهو ما ظهرت مؤشراته بشكل ملحوظ من خلال الإقبال الكبير على مراكز التسوق في دبي»، مؤكداً أن تزامن فعاليات قطاع التجزئة المختلفة رفع نسب التخفيضات، وعدد منافذ البيع المشاركة، إضافة إلى منصات التجارة الإلكترونية، وذلك ضمن تنافسية غير مسبوقة، سواء في نِسَب التخفيضات، أو الجهات المشاركة فيها.

واتفق البحر في أن طول فترة العطلة التي شملت نهاية الأسبوع وعطلة عيد الاتحاد، أسهم في انتعاش مبيعات التجزئة في دبي بشكل قياسي، مع تكرار زيارة المتسوقين، للمولات التجارية، لافتاً إلى أن معظم المستهلكين الذين قرروا قضاء العطلة خارج الدولة، تسوقوا احتياجاتهم قبيل السفر، للاستفادة من التخفيضات المطروحة.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في «تعاونية الاتحاد»، الدكتور سهيل البستكي، إن «قطاع تجارة التجزئة في دبي شهد انتعاشاً قياسياً في المبيعات، مدعوماً بعروض التخفيضات المتنوعة والمتزامنة، وهو ما رفع من شبكة المتاجر والمنصات الإلكترونية التي تطرح عروضاً للتنزيلات». ولفت إلى أن «النشاط السياحي خلال الفترة الحالية، وطول فترة العطلة، من العوامل المهمة التي دعمت الإقبال اللافت على مراكز التسوق، خصوصاً مع زيادة تنافسية منافذ البيع في طرح تنزيلات موسعة لاستقطاب المستهلكين وزيادة حصص المبيعات السوقية».

من جهته، قدّر مدير المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال لـ«الإمارات اليوم»: «ارتفاع المبيعات في قطاع تجارة التجزئة بأسواق دبي بما يجاوز 40%، خلال الأيام الأخيرة، بدعم من تزامن عروض التخفيضات وفترة العطلة، ما أتاح للعائلات زيارة مراكز التسوق بشكل متكرر، وقضاء وقت أطول في المراكز التجارية، وبالتالي زيادة فرص الشراء التي دعمت انتعاش القطاع».

وأشار كذلك إلى أن مواكبة عروض التخفيضات لنشاط الأفواج السياحية في دبي، دعمت بدورها من زيادة المبيعات بشكل لافت.