2.58 مليار درهم صافي شراء الأجانب في «دبي المالي» منذ بداية 2024

تجاوز صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) في الأسهم المحلية بسوق دبي المالي حاجز 2.58 مليار درهم، منذ بداية تداولات العام الجاري وحتى نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، بدعم رئيس من الجاذبية الاستثمارية للأسواق المحلية وقوة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع خطط الأسواق لتحقيق أهدافها الطموحة وضمان تنافسيتها عالمياً.

وأظهرت بيانات لسوق دبي المالي تحقيق المستثمرين الأجانب (غير العرب) مشتريات في أسواق الأسهم المدرجة بقيمة 32.61 مليار درهم خلال فترة الرصد، مقابل مبيعات بنحو 30.03 مليار درهم، بصافي استثمار 2.58 مليار درهم محصلة شراء.

وبحسب البيانات، وصلت مشتريات المستثمرين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 7.54 مليارات درهم منذ بداية عام 2024، مقابل مبيعات بنحو ثمانية مليارات درهم بصافي 471.48 مليون درهم محصلة بيع، وبلغت مشتريات المستثمرين العرب في سوق دبي نحو 5.64 مليارات درهم، مقابل مبيعات بنحو 5.94 مليارات درهم بصافي 298.65 مليون درهم محصلة بيع، وتؤكد البيانات أن سوق دبي المالي يواصل استراتيجيته الطموحة لجذب المستثمرين، مع تعزيز مكانته بين أبرز الأسواق الإقليمية، من حيث تنوع الفرص الاستثمارية وفئات الأصول، إضافة إلى تكامل البنيتين الأساسية والتنظيمية في السوق وفق أفضل الممارسات، ما أسهم في إنجاز العديد من المبادرات، وفي مقدمتها الاكتتابات العامة الأولية.

وقفز مؤشر سوق دبي بنسبة 19.4% منذ بداية العام الجاري، بالغاً مستوى 4847.34 نقطة في نهاية آخر جلسات نوفمبر 2024 (جلسة يوم الجمعة الماضي).

أما على المستوى اليومي، فقد انخفض مؤشر سوق دبي بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، بنسبة 0.5% إلى 4847.34 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 806.33 ملايين درهم.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية التعاملات اليومية، في جلسة الجمعة الماضي، منخفضاً 0.28% إلى مستوى 9234.80 نقطة، بتداولات بلغت 3.38 مليارات درهم.