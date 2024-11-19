نيمار يشتري «بنتهاوس» في «بوغاتي ريزيدنسز»

أعلنت شركة بن غاطي للتطوير العقاري، أمس، اقتناء نجم كرة القدم البرازيلي، نيمار جونيور، «بنتهاوس» فائق الفخامة، بقيمة 200 مليون درهم في مشروع «بوغاتي ريزيدنسز» الذي يعدّ أول المشروعات التي تحمل علامة «بوغاتي» على مستوى العالم.

ويتميز الـ«بنتهاوس» الخاص باللاعب العالمي بمصعد خاص قادر على نقل سيارته مباشرة إلى داخل وحدته السكنية، إضافة إلى مسبح خاص يوفر إطلالات بانورامية على أفق وسط مدينة دبي.

ويعكس الارتفاع الملحوظ في عدد المشاهير العالميين ورجال الأعمال والأثرياء الذين يختارون امتلاك منازل في دبي، المكانة الفريدة لعقارات دبي كأحد أكثر المساكن حصرية وفخامة في العالم، الأمر الذي يعيد تعريف معايير الحياة الراقية والفاخرة.. يشار إلى أن مشروع «بوغاتي ريزيدنسز» يضم أول شاطئ خاص مستوحى من «الريفييرا» الفرنسية في منطقة الخليج التجاري، وتم تصميم المشروع بهيكل معماري يتيح لكل طابق أن يتخذ شكلاً فريداً، ما يمنح كل وحدة سكنية تصميماً مميزاً، وحقق المشروع أعلى سعر للقدم المربعة في منطقة الخليج التجاري بدبي، بقيمة بلغت 9674 درهماً للقدم المربعة، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.