14.54 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 14.54 مليار درهم في تعاملات ثاني أسبوع من شهر نوفمبر الجاري، والتي تضمنت مبيعات بقيمة 9.12 مليارات درهم بعد تنفيذ 3.23 آلاف صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات الأسبوع، جاءت منطقة الخليج التجاري بقيمة 357.46 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 60 صفقة، ثم منطقة بوكدرة بنحو 311.27 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 141 صفقة، ثم منطقة "جيمرا فيلج سركل" بنحو 237.75 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 221 صفقة.

وبلغت قيمة الرهونات العقارية في تلك الفترة 3.33 مليارات درهم من خلال 763 إجراء. أما قيمة الهبات العقارية في تلك الفترة أيضا فقد بلغت 2.09 مليار درهم، من خلال 454 إجراء، وبذلك يستمر قطاع العقارات بدبي في تسجيل طفرات غير مسبوقة وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية إمارة دبي المتواصلة كوجهة استثمارية عالمية، وأهمية القطاع كركيزة اقتصادية قوية تدعم التطور والنمو المستدام.