«طيران الإمارات» أفضل ناقلة جوية عالمياً في جوائز «ألترا 2024»

تُوّجت شركة طيران الإمارات مرة أخرى بجائزة «أفضل ناقلة جوية في العالم» خلال حفل توزيع جوائز «ألترا 2024» المرموقة، وجاء التكريم بناء على تصويت آلاف المسافرين حول العالم، وذلك بفضل منتجاتها ذات المستوى العالمي، وخدماتها المبتكرة، وتجاربها المميّزة التي توفر القيمة مقابل المال. وكانت تجارب السفر التي توفرها الناقلة قد تُوّجت بأكثر من 20 جائزة هذا العام، تتضمن جائزة «أفضل ناقلة جوية في العالم» من قبل «تلغراف ترافيل»، حيث حلّت في الصدارة أمام 90 شركة طيران عالمية، إلى جانب جائزة «أفضل ناقلة جوية» من جوائز صحيفة «التايمز» وجوائز «صنداي تايمز» للسفر.

وتُعدّ جوائز «ألترا» من بين الجوائز المرموقة والأكثر تقديراً في الصناعة، التي تكرّم قادة السفر في فئات متعددة، ويتم تحديد الفائزين من خلال تصويت شبكة عالمية من المسافرين.

وتسلم الجائزة نيابة عن الناقلة نائب رئيس أول العمليات التجارية في «طيران الإمارات» لمنطقة أوروبا والأميركتين، تييري أوكوك، خلال حفل أُقيم، أول من أمس، بقصر كنسينغتون في لندن.