«دبي المالي» يربح 5.78 مليارات درهم في 5 جلسات

عزز سوق دبي المالي مكاسبه بإضافة نحو 5.78 مليارات درهم إلى رأسماله السوقي خلال الجلسات الخمس الأولى من نوفمبر 2024، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق من 759.47 مليار درهم في نهاية جلسة الخميس الماضي، آخر تعاملات أكتوبر، إلى 765.25 مليار درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس. وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة ناهزت 1.14%، أو ما يوازي 53.12 نقطة ليرتفع من مستوى 4591.05 نقطة في نهاية أكتوبر الماضي، إلى مستوى 4644.17 نقطة في نهاية تداولات أمس، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم قطاعَي البنوك والعقارات.

وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، لـ«الإمارات اليوم»، إن سوق دبي المالي شهد أداء قوياً، دفعه لتصدّر قائمة مكاسب أسواق المال الخليجية منذ بداية عام 2024، بناء على نتائج الأعمال القوية لمعظم الشركات، إضافة إلى توزيعات الأرباح النقدية.

من جهته، قال المستشار المالي، محمود عطا، إن من أبرز العوامل التي دعمت الأداء القوي لسوق دبي المالي، هو العائد على الأسهم الذي يقدر حالياً بأكثر من 5% وقد يصل إلى 7%، لذلك تم تصنيف «دبي المالي» كأفضل سوق مالي خليجي من حيث الأداء.