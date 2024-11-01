أحمد بن سعيد: شغف وإخلاص كولم ماكلوكلين تركا إرثاً دائماً

أعلنت سوق دبي الحرة وفاة النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي السابق لسوق دبي الحرة، كولم ماكلوكلين، أول من أمس، في المملكة المتحدة، بعد فترة مرض قصيرة.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، في تدوينة لسموّه على موقع «إكس»: «ببالغ الحزن نودع كولم ماكلوكلين، الذي أسهمت جهوده وتفانيه على مدى أربعة عقود في بناء سوق دبي الحرة، كأكبر متجر تجزئة فردي في مطارات العالم. شغفه وإخلاصه وروحه الريادية تركت إرثاً دائماً. أقدم أصدق التعازي لأسرته وأصدقائه وزملائه».

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش سيدامبي، عن الحزن البالغ لرحيل كولم ماكلوكلين، قائلاً: «لقد كان ماكلوكلين شخصية قيادية استثنائية، قاد سوق دبي الحرة إلى النجاح والتميّز عبر مسيرة حافلة، حصدت خلالها السوق الكثير من الجوائز العالمية، ونمت وتطورت حتى أصبحت من أقوى مؤسسات تجزئة السفر في العالم بمبيعات سنوية تصل قيمتها إلى ملياري دولار، وضم فريق عملها أكثر من 6000 موظف وقت تقاعده».

وأضاف: «كان ماكلوكلين صديقاً حقيقياً لجميع العاملين في قطاع تجزئة السفر. وأضم صوتي إلى سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، وإلى جميع موظفي السوق في التعبير عن تعازينا الحارة إلى جميع أفراد عائلة الفقيد بمن فيهم زوجته بريدا، وابنه نيل، وابنتاه تينا وماندي، وقلوبنا معهم جميعاً في هذه الأوقات العصيبة».

ووفقاً لبيان سوق دبي الحرة، فقد كان كولم ماكلوكلين شخصية معروفة ومحبوبة في دبي، وجزءاً من الفريق الأصلي المكون من 10 أفراد من شركة «إير ريانتا» الإيرلندية، والذي جاء إلى دبي في يوليو 1983 لإطلاق عمليات سوق دبي الحرة، حيث كان عقده الأولي مع حكومة دبي لمدة ستة أشهر فقط، لكنه استمر في إدارة أعمال السوق لأكثر من أربعة عقود، وتحت قيادته، أصبحت سوق دبي الحرة من أكبر الأسواق الحرة في العالم.

يذكر أن ماكلوكلين من أصل إيرلندي، وعاش في دبي لأكثر من 40 عاماً، وتولى قيادة سوق دبي الحرة منذ عام 1983 حتى تقاعده في مايو 2024.

وقد حققت سوق دبي الحرة، بقيادة ماكلوكلين، نمواً كبيراً ومطرداً على مدار العقود الأربعة الماضية، إذ قفز إجمالي إيراداتها من 20 مليون دولار أميركي في عام 1984 إلى 2.16 مليار دولار في عام 2023.

وخلال تلك المسيرة الحافلة، حصدت سوق دبي الحرة أكثر من 780 جائزة، 86 جائزة منها مُنحت إلى ماكلوكلين مباشرة.

وفي 31 مايو 2024، أعلن كولم ماكلوكلين تنحيه عن منصبه على رأس سوق دبي الحرة، وذلك بعد 55 عاماً من العطاء والنجاحات في قطاع تجزئة السفر. واحتفظ ماكلوكلين، الذي كان له دور كبير وراء صعود سوق دبي الحرة، بدور استشاري.