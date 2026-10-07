الإمارات تتصدر أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا في «مساحات العمل المرنة»

أفاد تقرير حديث لشركة «جيه إل إل» بأن سوق مساحات العمل المرنة في الإمارات تعد الأكثر تطوراً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع تسجيل معدلات إشغال تراوح بين 75 و85% في دبي، وبين 70 و85% في أبوظبي.

وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وإفريقيا 2026»، أن سوق المنطقة تقف أمام مرحلة تحول في ظل تجاوز نسبة العقارات المؤسسية المؤجرة بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل 90% من المحافظ العقارية.

وأشار إلى أن التطورات في الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج العمل تخلق حالة من عدم اليقين بشأن التكوين الأمثل لفرق العمل واحتياجات المساحات المكتبية، ما يجعل تعزيز مرونة المحافظ العقارية خياراً استراتيجياً للشركات.

وفي المقابل، لاتزال مستويات تبني مساحات العمل المرنة محدودة، إذ تخصص نحو 5% فقط من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية لهذا النوع من المساحات، بينما تخصص أكثر من 40% منها 1% أو أقل من محافظها لمساحات العمل المرنة.

وأوضح التقرير أن دبي تتصدر سوق مساحات العمل المرنة في المنطقة من حيث حجم المعروض، بأكثر من 1.2 مليون قدم مربعة، ومعدل إشغال يراوح بين 75 و85%.

وأشار إلى أن نحو 55% من المعروض الحالي لمساحات العمل المرنة في دبي تم تسليمه منذ عام 2022، ما يعكس استمرار ثقة المشغلين بالسوق.

وتتميز دبي كذلك بتنوع سوق المساحات التجارية، بدءاً من مناطق الأعمال المركزية وصولاً إلى المناطق التي توفر خيارات أكثر تنافسية من حيث التكلفة، ما يوسع خيارات المستأجرين ويدعم تنوع الطلب.

ووفق التقرير، تستحوذ المكاتب الخاصة على نحو 95% من مساحات العمل المرنة في منطقة الأعمال المركزية بدبي، في ظل احتياجات الشركات العاملة في قطاعي الخدمات المالية والمهنية إلى الخصوصية والمتطلبات التنظيمية.

ويستند استقرار السوق في دبي إلى تنوع قاعدة المستأجرين، التي تضم مستأجرين إقليميين ومحليين بنسبة 55%، مقابل مستأجرين دوليين بنسبة تراوح بين 40 و45%.

وبلغ حجم المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي 366 ألف قدم مربعة، فيما تراوح معدل الإشغال بين 70 و85%.

وأشار التقرير إلى أن العاصمة تشهد مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصصة إلى سوق أوسع لمساحات العمل المرنة، مدفوعة بإضافات كبيرة إلى المعروض خلال عامي 2024 و2025.

وقالت رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى «جيه إل إل»، دانا ويليامسون، إن «سوق مساحات العمل المرنة تمر بمنعطف حاسم»، مع تزايد الطلب على المساحات المرنة وتغير متطلبات بيئات العمل بفعل الذكاء الاصطناعي».