رحيل الرئيس التنفيذي السابق لسوق دبي الحرة كولم ماكلولين

توفي أمس الأربعاء، الرئيس التنفيذي السابق لسوق دبي الحرة، كولم ماكلولين، عن عمر يناهز 81 عاماً، بعد رحلة تألق استمرت لأكثر من أربعة عقود في قيادة سوق دبي الحرة، حيث كان له دوراً كبيراً ومؤثراً في صعود «السوق»، وتحقيقها مكانة عالمية مرموقة كأكبر سوق حرة في العالم.

جاء ماكلوكلين إلى دبي كعضو في الفريق الاستشاري من «شركة إير ريانتا» التابعة لهيئة المطارات الإيرلندية، التي تعاقدت معها حكومة دبي لإطلاق سوق دبي الحرة الجديدة في عام 1983، غير أن ماكلوكلين بقي في دبي ليشغل لاحقاً منصب المدير العام للمؤسسة الجديدة، ومن ثم أصبح المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة في عام 2011، قبل أن يُعين لاحقاً في منصب النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة والشركات التابعة لها، والتي تشمل مطاعم «القرية الإيرلندية»، و«سينشري فيليج»، واستاد سوق دبي الحرة للتنس، وفندق «جميرا كريك سايد».

حققت سوق دبي الحرة، بقيادة ماكلوكلين، نمواً كبيراً ومطرداً على مدار العقود الأربعة الماضية، إذ قفز إجمالي إيراداتها من 20 مليون دولار أميركي في عام 1984 إلى 2.16 مليار دولار في عام 2023. وخلال تلك المسيرة الحافلة، حصدت سوق دبي الحرة أكثر من 780 جائزة، 86 جائزة منها مُنحت إلى ماكلولين مباشرة.

وفي عام 2017، منحت جامعة «ميدلسكس دبي»، درجة الدكتوراه الفخرية لكولم ماكلوكلين في إطار احتفالها بنجاحاتها الأكاديمية في ذلك العام.

وفي 31 مايو 2024، أعلن كولم ماكلوكلين تنحيه عن منصبه على رأس سوق دبي الحرة وذلك بعد 55 عاماً من العطاء والنجاحات في قطاع تجزئة السفر. واحتفظ ماكلوكلين، الذي كان له دوراً كبيراً وراء صعود سوق دبي الحرة، بدور استشاري.

وفي معرض تعليقه على إعلان التنحي في مايو الماضي، قال حينها: «أغتنم خبر الإعلان عن تقاعدي لأتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى رئيس مجلس إدارتنا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على دعمه الكبير والدائم لي، والذي كان له بالغ الأثر في نجاح مهمتي على رأس سوق دبي الحرة. كما أشكر جميع أفراد طاقم عمل السوق من إداريين وموظفين، الذين لم يدخروا جهداً لدعم مسيرتي. لقد كان للاستمرارية والثبات دور رئيسي في نجاح سوق دبي الحرة».