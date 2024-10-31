25.6 مليار درهم استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم

عزز المستثمرون الأجانب والمؤسسات الاستثمارية مشترياتهم في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبرى المؤسسات العالمية والإقليمية، فضلاً عن توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ.

واستناداً إلى بيانات رسمية من سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي، ناهز صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم حاجز 25.6 مليار درهم، محصلة شراء خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2024، موزّعة بواقع 23 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.6 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وحقق المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) صافي شراء في السوقين بقيمة 22.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها، بعد تحقيقهم مشتريات في الأسهم بقيمة 158.2 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 136.1 مليار درهم. بدوره، حقق الاستثمار المؤسسي في السوقين صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة تخطت 3.46 مليارات درهم منذ مطلع عام 2024، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 273.7 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 270.3 مليار درهم.