2.44 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 2.44 مليار درهم، منها مبيعات بقيمة تجاوزت 1.73 مليار درهم، بعد تنفيذ 609 صفقات.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، أن منطقة «نخلة جميرا» تصدرت المناطق من حيث المبيعات، بقيمة 162.81 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 10 صفقات، تلتها منطقة «وادي الصفا 5» بنحو 98.29 مليون درهم، بعد إجراء 33 صفقة، ثم منطقة «برح خليفة» بقيمة 94.21 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 22 صفقة. وبلغت قيمة الرهون أكثر من 596.94 مليون درهم، فيما وصلت قيمة الهبات إلى نحو 122.76 مليون درهم.