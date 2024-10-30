اتفاقية لتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في دبي وجنيف

أبرمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، بهدف تعزيز فرص التعاون بين شركات القطاع الخاص في دبي وجنيف، للاستثمار في فرص الأعمال الواعدة في قطاعات التقنية الرقمية والتكنولوجيا النظيفة، إضافة إلى الصحة والتعليم وتجارة السلع والتمويل.

وأفادت الغرفة في بيان، أمس، أنه بموجب الاتفاقية، سيتم العمل على دعم الشركات التي تتخذ من جنيف مقراً لها للاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز رئيس للتصدير، ووجهة واعدة للاستثمار، بالتزامن مع دعم الشركات العاملة في دبي للتوسع في جنيف في قطاعات التجارة والاستثمار، فضلاً عن تطوير برامج مشتركة للتدريب وبناء القدرات المرتبطة بكل جوانب ممارسة الأعمال.

وقّع الاتفاقية كل من المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، والمدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، فنسنت سوبيليا.

وقال لوتاه: «تأتي الاتفاقية مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، في إطار حرصنا على تطوير شراكات عابرة للحدود بين مجتمعات الأعمال في دبي والعالم، والتعريف بالفرص الواعدة التي توفرها دبي باعتبارها وجهة رائدة دولياً للاستثمار والتجارة، ومنصة رئيسة للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي».