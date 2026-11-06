اتفاقية لتطوير العلاقات التجارية مع مقاطعة جيانغسو الصينية

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع غرفة جيانغسو للتجارة الدولية، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتوسيع آفاق التعاون بين دبي ومقاطعة جيانغسو الصينية، فضلاً عن إرساء إطار للتعاون المؤسسي طويل الأمد في مجالات الترويج للتجارة والاستثمارات البينية.

وتم توقيع المذكرة في المقر الرئيس لغرف دبي من قِبَل مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ورئيس مجلس إدارة غرفة جيانغسو للتجارة الدولية، وانغ شانهوا.

وقال لوتاه: «نلتزم بتطوير شراكات مؤسسية بنّاءة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتفتح آفاقاً جديدة لتوسع الشركات في دبي والصين. ونحرص على تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال، وتيسير الوصول إلى الفرص الواعدة في أسواق الجانبين، بما يسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المشترك».

وتنص مذكرة التفاهم على تعزيز العمل المشترك لتسهيل توسع شركات مقاطعة جيانغسو الصينية، لاسيما الشركات العاملة في مدينة يانتشنغ، إلى دبي، بالتوازي مع دعم الشركات العاملة في الإمارة والمهتمة باستكشاف الفرص في جيانغسو، من خلال الوفود التجارية، ودعم دخول الأسواق، وترتيب اجتماعات الأعمال المباشرة.