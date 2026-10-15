تجارة دبي والصين ترتفع إلى 363.5 مليار درهم في 2025

اختتمت فعاليات «منتدى دبي للأعمال - الصين» في مدينة شينغن الصينية، بمشاركة 854 من أبرز المستثمرين وقادة الشركات الصينية، وبحضور أكبر وفد أعمال خارجي تقوده غرف دبي في تاريخها، شمل 112 مسؤولاً من قادة القطاعين الحكومي والخاص في دبي، في خطوة تهدف إلى تطوير آفاق نوعية جديدة للتجارة والاستثمار والشراكات بين دبي والصين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرف دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمة بالمنتدى، إن الصين تعد أكبر شريك تجاري عالمي لدبي، وشهدت التجارة غير النفطية بين الجانبين تنامياً متسارعاً خلال العقد الماضي، حيث ارتفعت من 166.4 مليار درهم في عام 2016 إلى نحو 363.5 مليار درهم في عام 2025، بنمو بلغ 118.4%، بالتوازي مع استقطاب دبي لأكثر من 300 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الصين، بإجمالي رؤوس أموال تجاوزت 24.6 مليار درهم خلال الفترة من 2016 إلى 2025.

وأضاف أن عدد الشركات الصينية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2016، ليصل إلى 6650 شركة بنهاية سبتمبر 2026، مشيراً إلى أن حضور الشركات الصينية بات راسخاً ضمن منظومة أنشطة التجارة والخدمات في دبي، حيث تنشط أكثر من 3830 شركة صينية في هذين القطاعين، بما يعادل نحو 58% من إجمالي الشركات الصينية الأعضاء في الغرفة.

وأكد المنصوري أن العلاقات بين دبي والصين تستند إلى عقود من التواصل والتعاون والطموح المشترك، حيث أسهمت الثقة المتبادلة والرؤية التنموية المتقاربة في بناء روابط تجارية متينة ومتنامية بين الجانبين.

وقال: «اليوم، تتيح المقومات التكاملية التي يتمتع بها اقتصادا دبي والصين فرصاً أوسع للانتقال من العلاقات الراسخة إلى مرحلة أكثر تقدماً من الاستثمار والابتكار وتحقيق القيمة المشتركة، ونتطلع إلى البناء على هذا الزخم عبر توسيع الروابط بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشراكات التي تجمع بين الخبرات والقدرات والتقنيات المتقدمة، بما يدعم النمو المستدام، ويعزز المصالح المشتركة».

وأضاف: «تعكس النتائج المحققة منذ انعقاد النسخة السابقة من منتدى دبي للأعمال - الصين في بكين الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين بنحو 23% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، فيما سجلت رؤوس أموال الاستثمارات الأجنبية المباشرة الصينية المتدفقة إلى دبي نمواً يقارب ثلاثة أضعاف في عام 2025 مقارنة بالعام الذي سبقه، لترتفع من نحو 1.2 مليار درهم إلى أكثر من 3.4 مليارات درهم».

وتحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، شهد المنتدى الذي نظمته غرف دبي بالتعاون مع «غرفة التجارة الدولية الصينية - شينغن»، و«غرفة التجارة الدولية الصينية - جوانزو»، كشركاء داعمين، مشاركة 22 متحدثاً في 15 جلسة، واستعرض المتحدثون خلال جلسات الحدث فرص التعاون في قطاعات اقتصاد المستقبل، بما يشمل الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتنقل الذكي والمنصات الرقمية ورأس المال الجريء.

وشارك مدير عام غُرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، في جلسة حوارية تناول خلالها برنامج التحول نحو الذكاء الاصطناعي المساعد (Agentic AI) للقطاع الخاص في دبي والذي تشرف عليه الغرف، ويهدف لتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد من قبل مجتمع الأعمال، وتمكين وتدريب أكثر من 295 ألف شركة في القطاع الخاص عبر توفير 100 مساعد ذكاء اصطناعي متخصص خلال عامين.

كما تعمل غرف دبي على تدريب 14 ألف شركة في القطاع الخاص على تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، الأمر الذي يعزز جاهزية الشركات لمواكبة التحولات التقنية العالمية، والاستفادة من الحلول الذكية المتقدمة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي وصناعة المستقبل.

الربط اللوجستي

تطرقت جلسات «منتدى دبي للأعمال - الصين» إلى الدور المحوري للربط اللوجستي والتجارة الرقمية في دعم توسع الشركات عالمياً، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير ممرات تجارية أكثر سرعة وكفاءة وترابطاً بين آسيا والشرق الأوسط والأسواق الدولية، كما استعرضت الجلسات إسهام البنية التحتية اللوجستية المتكاملة والموانئ والمطارات والحلول الرقمية والأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تسهيل حركة السلع ورؤوس الأموال، ودعم استراتيجيات النمو الدولي للشركات الصينية.

سلطان المنصوري:

• دبي استقطبت 300 مشروع استثمار أجنبي مباشر من الصين، برؤوس أموال تجاوزت 24.6 مليار درهم خلال العقد الماضي.

• 6650 شركة صينية مسجلة في غرفة تجارة دبي بنهاية سبتمبر 2026.