«منتدى دبي - أوزبكستان للأعمال» يبحث التعاون التجاري والاستثماري

نظمت غرف دبي في مقرها الرئيس «منتدى دبي - أوزبكستان للأعمال»، بمشاركة وفد رفيع المستوى من محافظة خوارزم الأوزبكية، برئاسة حاكم محافظة خوارزم، جورابيك رحيموف، بهدف استكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز الشراكات بين الشركات العاملة في دبي ونظيرتها في ولاية خوارزم.

وبحضور مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، وسفير أوزبكستان لدى الدولة، أوميد شادييف، شارك في المنتدى 180 مشاركاً من بينهم 35 من ممثلي جهات حكومية وقادة شركات من ولاية خوارزم، حيث جرى بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على الفرص المتاحة بين دبي ومحافظة خوارزم.

واستعرض المشاركون آفاق التعاون في ثمانية قطاعات رئيسي تشمل: السياحة، والعقارات، والتكنولوجيا، والتجارة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والتعليم، وتجارة التجزئة، كما أتاح المنتدى فرصة للتواصل المباشر وتبادل المعلومات حول بيئتي الأعمال في دبي وولاية خوارزم وأوزبكستان بشكل عام، وبحث مجالات التعاون التي تلبي تطلعات الشركات وتدعم خطط نموها وتوسعها.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وأوزبكستان، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الجانبين فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة، ونلتزم بتوسيع التعاون مع محافظة خوارزم وتمكين الشركات من استكشاف الفرص الواعدة وتحويلها إلى علاقات أعمال مستدامة ومتبادلة المنفعة».

وأضاف: «يوفر موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، وشبكة علاقاتها التجارية الدولية مقومات متكاملة تدعم الشركات الأوزبكية الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع حضورها العالمي».

وتعكس المؤشرات التجارية اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية الثنائية، حيث ارتفعت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوزبكستان من 1.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 10.3 مليارات درهم خلال عام 2025، بنمو جاوز 505%، كما انضمت 75 شركة أوزبكية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026.