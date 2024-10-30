الأسهم المحلية تربح 38 مليار درهم في جلستين

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها وربح رأسمالها السوقي نحو 38 مليار درهم في ختام أول جلستين من الأسبوع الجاري (الإثنين والثلاثاء)، مع تركيز نشاط المتعاملين على الأسهم القيادية بقطاعات العقار والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.603 تريليونات درهم في جلسة يوم الجمعة الماضي، إلى 3.641 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس (الثلاثاء).

وفي نهاية جلسة أمس، استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم، تزامناً مع تصدّر «العالمية القابضة» و«الدار العقارية» و«إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» قائمة النشاط.

وتوزّعت السيولة بواقع 1.048 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و456.46 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 574.22 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 33.054 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 1.024% عند مستوى 4583.36 نقطة مستقراً عند أعلى مستوياته في 10 سنوات، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» بنسبة 0.05% أيضاً ليصل إلى مستوى 9312.44 نقطة.

وفي سوق دبي تصدر سهم «إعمار العقارية» الأكثر نشاطاً، مستقطباً سيولة بنحو 114.413 مليون درهم، وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.45% عند 8.88 دراهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 44.25 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 1.6% عند 9.33 دراهم ليظل عند أعلى مستوى على الإطلاق، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 39.12 مليون درهم ليغلق عند 19 درهماً.

وبلغت محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب نحو 45.69 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 246.41 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 200.72 مليون درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، نحو 255.74 مليون درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 210.05 ملايين درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 45.69 مليون درهم.

كما اتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 274.216 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بلغت قيمتها 244.073 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 30.142 مليون درهم، محصلة «شراء».

وبلغت قيمة مبيعات الأفراد 212.39 مليون درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 182.25 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بنحو 30.142 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، استحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة 160.98 مليون درهم، وأغلق مستقراً عند 402.1 درهم.