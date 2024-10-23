«لولو» تعتزم جمع 6.6 مليارات درهم من الطرح في «أبوظبي للأوراق المالية»

كشفت شركة «لولو للتجزئة القابضة»، أمس، عن عزمها جمع 1.8 مليار دولار (نحو 6.6 مليارات درهم) من طرح 25% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكانت الشركة، أعلنت في وقت سابق، بأنه سيتم بيع إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 0.014 دولار «ما يعادل 0.051 درهم»، وتمثّل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة «لولو العالمية القابضة المحدودة».

وقال مؤسس الشركة رئيس مجلس إدارتها عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي، يوسف علي مسلم فيتيل عبدالقادر، خلال مؤتمر صحافي في أبوظبي، أمس، إن فترة الاكتتاب تبدأ في 28 أكتوبر الجاري وتنتهي يوم الخامس من نوفمبر المقبل بالنسبة للمستثمرين الأفراد في الإمارات وللمستثمرين المحترفين وللمسؤولين التنفيذيين المؤهلين، فيما من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي يوم 14 نوفمبر المقبل.

وأضاف: «من السابق لأوانه الحديث حالياً عن سعر الطرح»، مشيراً إلى أن السعر سيتحدد يوم 28 أكتوبر الجاري بعد الطرح.

وأكد عبدالقادر أن الطرح سيتم في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقط، ولن يتم في أي سوق مالي آخر في دول مجلس التعاون الخليجي، ولا حتى في أي سوق بالعالم.

وأوضح أن لدى المجموعة 240 متجراً في 90 دولة، من بينها 106 متاجر في الإمارات وحدها، كما تقدم خدماتها إلى 600 ألف متسوق يومياً ينتمون إلى 130 جنسية، لافتاً إلى أن الطرح سيتضمن «لولو للتجزئة» فقط، وليس المجموعة بأكملها.

وذكر عبدالقادر، أن المجموعة حققت إيرادات بلغت 3.9 مليارات دولار (14.3 مليار درهم) في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 5.6% على أساس سنوي، بينما بلغت إيرادات العام الماضي 7.3 مليارات دولار (26.79 مليار درهم) بزيادة سنوية نسبتها 5.6%.

وأشار إلى أن الشركة تسعى إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب تُدفع بشكل نصف سنوي، كما تستهدف الشركة دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من العام المقبل.