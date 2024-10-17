بيع شقة سكنية قيد الانشاء بدبي بقيمة 101 مليون درهم

سجل السوق العقاري في دبي، الخميس، مبايعة لشقة سكنية قيد الإنشاء ضمن مشروع سيكس سينسز ريزيدنسز في منطقة دبي مارينا بقيمة 101 مليون درهم، حسب بيانات «دبي ريست».

وتبلغ المساحة الإجمالية للشقة نحو 12400 قدم مربع، بمتوسط سعر 8000 درهم للقدم المربع.

وتجاوزت مبيعات العقارات بدبي حاجز 2 مليار درهم نتجت عن 752 صفقة اليوم.