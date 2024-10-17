الأسهم تربح 34 مليار درهم في 3 جلسات

عزّزت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها بنهاية تعاملات الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع الجاري (الإثنين والثلاثاء والأربعاء)، حيث ربح رأسمالها السوقي نحو 34 مليار درهم، مع تركيز المستثمرين على اقتناص الفرص في الشركات القيادية، تزامناً مع ترقب إعلان نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.620 تريليونات درهم في نهاية آخر جلسات تداول الأسبوع الماضي، إلى نحو 3.654 تريليونات درهم في نهاية تعاملات يوم أمس الأربعاء، موزعة بواقع 2.899 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 754.572 مليار درهم لسوق دبي المالي.