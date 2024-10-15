بيع أرض في «اليلايس 1» بدبي مقابل 471 مليون درهم

شهدت التصرفات العقارية في إمارة دبي، اليوم الثلاثاء، تسجيل صفقة لبيع أرض للغرض السكني في منطقة اليلايس 1 بقيمة 471.1 مليون درهم.

واستنادا إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تبلغ مساحة الأرض 6.013 ملايين قدم مربع، بسعر 78.35 درهم للقدم الواحد.

كما نفذت صفقة لبيع وحدة سكنية في منطقة «جزيرة 2» بمشروع بولغري لايتهاوس دبي بقيمة 78 مليون درهم، مساحتها 6.439 ألف قدم مربع، بسعر12.113 ألف درهم للقدم الواحد.

وشهدت الساعات الأولى من تعاملات اليوم تنفيذ 701 صفقة بقيمة إجمالية 2.40 مليار درهم، وزعت إلى 546 وحدة سكنية، و80 مبنى، و75 قطعة أرض.