«نخلة جميرا» تستحوذ على 3.6% من مبيعات عقارات دبي

تعززت مكانة منطقة «نخلة جميرا» كإحدى أبرز المناطق العقارية الجاذبة لراغبي الاستثمار العقاري بإمارة دبي، بعد أن شهدت ثالث أغلى شقة «بنتهاوس» في العالم بقيمة 500 مليون درهم، في 17 نوفمبر من العام الماضي، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الجاري (نحو عام).

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن منطقة «نخلة جميرا» سجلت انطلاقة قياسية في تلك الفترة، وحققت مبيعات بلغت 14.32 مليار درهم، ما يمثل 3.6% من إجمالي مبيعات الإمارة ككل خلال العام الجاري تقريباً والتي بلغت حتى الآن 401.37 مليار درهم. وأوضح الرصد أن مجموع العقارات التي تم بيعها منذ ذلك التاريخ وحتى نهاية تعاملات الأسبوع بلغ 1179 عقاراً بمساحة 238.61 ألف متر مربع.

ووفقاً للرصد، جاء ترتيب منطقة «نخلة جميرا» بين المناطق الجاذبة لشراء العقارات بدبي في تلك الفترة بالمرتبة الرابعة، حيث تصدرت تلك الفترة منطقة الخليج التجاري بقيمة 21.64 مليار درهم، تليها منطقة «جميرا فيليج سركل» بقيمة 15.53 مليار درهم، ثم منطقة «برج خليفة» بقيمة 14.51 مليار درهم.

وفي صفقة تاريخية تم إعلانها في 17 نوفمبر من العام الماضي، أبرمت شركة «بروفيدنت إستيت» صفقة لبيع شقة «كومو ريزيدنسز بنتهاوس» من شركة «نخيل» مقابل 500 مليون درهم.

وحازت شقة الـ«بنتهاوس» الواقعة في قلب «نخلة جميرا»، رسمياً، لقب أغلى «بنتهاوس» تم بناؤها وبيعها على الإطلاق في دبي، وفقاً لسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وفي سبتمبر الماضي، منحت شركة «نخيل» العقارية عقد إنشاء مشروع برج «كومو ريزيدنسز» في نخلة جميرا بقيمة 1.8 مليار درهم إلى شركة «أليك» للهندسة والمقاولات.

ومن المقرر إنجاز البرج السكني خلال الربع الثاني من عام 2028، وسيتكون من 75 طابقاً بارتفاع إجمالي يجاوز 300 متر، فيما من المقرر أن يضم 81 وحدة سكنية.

يشار إلى أن شقق الـ«بنتهاوس» هي وحدة سكنية مميزة تقع في أعلى طوابق المبنى، وفي الأغلب تتميز بمساحات خارجية واسعة مثل شرفات أو أسطح.