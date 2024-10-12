سوق دبي المالي يربح 4.93 مليارات درهم في 5 جلسات

عزز سوق دبي المالي مكاسبه خلال جلسات الأسبوع الجاري، إذ ربح رأسماله السوقي نحو 4.93 مليارات درهم، وسط تركيز على الأسهم القيادية، تزامناً مع انتظار إفصاح الشركات المدرجة عن نتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي من 740.522 مليار درهم في نهاية الأسبوع الماضي إلى أكثر من 745.456 مليار درهم بنهاية جلسة أمس (الجمعة).

وخلال تعاملات الأسبوع، صعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.8%، إلى مستوى 4422.33 نقطة، من مستوى 4405.85 نقاط، مستقراً بذلك فوق مستوى 4400 نقطة من جديد.

وخلال جلسات الأسبوع ضخ المستثمرون الأجانب (غير العرب) صافي استثمار في سوق دبي المالي بلغ 27.99 مليون درهم محصلة شراء، في ظل وجود أسعار أغلب الأسهم القيادية عند مستويات مغرية، وظهور توقعات إيجابية تؤكد قوة الشركات المدرجة من الناحية التشغيلية.

واتجهت المؤسسات نحو الشراء بصافي استثمار 71.24 مليون درهم محصلة شراء. وفي المقابل، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون والعرب نحو «التسييل» بصافي استثمار 99.27 مليون درهم محصلة بيع، منها 53.81 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و44.37 مليون درهم محصلة بيع العرب، و1.08 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.