عقارات دبي تسجل أعلى مبيعات أسبوعية على الإطلاق بـ 17.8 مليار درهم

سجلت التصرفات العقارية في دبي، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 21.44 مليار درهم، تضمنت مبيعات بقيمة 17.8 مليار درهم، تعد الأعلى في أسبوع على الإطلاق بعد تنفيذ 5032 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة 42.6% على أساس أسبوعي، بعد أن سجلت 12.48 مليار درهم.

ووفقاً للرصد، تصدرت «اليلايس 1» المناطق، من حيث المبيعات، بقيمة 2.83 مليار درهم، نتجت عن صفقة بيع قطعة أرض مساحتها 30 مليون قدم مربعة، بسعر 94 درهماً للقدم المربعة، تلتها «مجمع دبي للاستثمار الثاني» بنحو 1.09 مليار درهم، جراء 379 صفقة، ثم جاءت ثالثة منطقة «حدائق الشيخ محمد بن راشد» بـ900 مليون درهم، من خلال 349 مبايعة.

وبلغ إجمالي قيمة الرهن العقاري خلال الأسبوع الماضي، 3.01 مليارات درهم، بعد تنفيذ 823 إجراء، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، الذي سجل معاملات بقيمة 5.82 مليارات درهم جراء تنفيذ 941 إجراء، بينما سجلت الهبات العقارية نحو 633.05 مليون درهم، بعد تنفيذ 183 معاملة، مقارنة مع 746.24 مليون درهم عبر 125 معاملة. وعلى صعيد الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، نحو 5.3 مليارات درهم بنهاية تعاملات أمس، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 4.89 مليارات درهم بعد تنفيذ 886 صفقة، في حين بلغت قيمة الرهونات أكثر من 259 مليون درهم، بعد تنفيذ 121 إجراء، فيما بلغت الهبات نحو 149 مليون درهم، بعد تنفيذ 12 معاملة.

وأظهرت بيانات «دبي ريست»، أن عدد الوسطاء العقاريين في دبي قفز بنسبة 38.8%، بما يعادل 6208 وسطاء إلى 22 ألفاً و208 وسطاء منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـ16 ألف وسيط بنهاية العام الماضي.

• %42.6 ارتفاعاً في المبيعات العقارية بدبي على أساس أسبوعي.