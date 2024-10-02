6 أسهم تستحوذ على 70.84% من سيولة سوق دبي المالي

استحوذت أسهم 6 شركات مدرجة في سوق دبي المالي وهي: «إعمار العقارية»، و«سالك»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«إعمار للتطوير»، وسهم شركة «سوق دبي المالي»، على نسبة 70.84% من سيولة سوق دبي المالي بنهاية تعاملات اليوم (الأربعاء).

وبحسب بيانات سوق دبي المالي، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الـ6 بلغ نحو 318.63 مليون درهم، فيما وصلت أحجام السيولة في سوق دبي المالي ككل إلى نحو 449.81 مليون درهم.

وتصدر سهم «شركة إعمار العقارية» نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 104.84 ملايين درهم متراجعاً بنسبة 1.74%، تلاه سهم «سالك» بنحو 74.92 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 4.4%، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 58.1 مليون درهم منخفضاً بنسبة 0.99%.

وضمت الأسهم، سهم «دبي الإسلامي» بنحو 34.76 مليون درهم متراجعًا بنسبة 2.05%، يليه سهم «إعمار للتطوير» بنحو 29.97 مليون درهم، هابطا بنسبة 2.45%، يليه سهم «شركة سوق دبي المالي» بنحو 16.03 مليون درهم منخفضا بنسبة 4.5%.

يشار إلى أن مؤشر سوق دبي المالي تراجع بنسبة 0.83% بالغا مستوى 4440.27 نقطة بنهاية تعاملات اليوم، كما هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي) بنسبة 1.05 % بالغا 9307.07 نقطة بسيولة متداولة بلغت 3.78 مليارات درهم، من ضمنها تنفيذ صفقات كبيرة على سهم «أدنوك للغاز» بقيمة 218.2 مليون درهم وسهم «مدن القابضة» بقيمة 2443.1 مليون درهم.

إلى ذلك، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، عن تنفيذ 15 صفقة كبيرة، على أسهم شركتي «أدنوك للغاز» و«مدن القابضة» بقيمة إجمالية بلغت 2.66 مليار درهم.

وأظهرت بيانات سوق أبوظبي، أن الصفقة الأولي تم تنفيذها على أسهم «مدن القابضة» لنحو 505.8 مليون سهم، بقيمة 2.44 مليار درهم من خلال 6 صفقات كبيرة وبسعر تنفيذ عند 4.83 درهم.

وجري تنفيذ الصفقة الثانية على أسهم «أدنوك للغاز» لنحو 71.5 مليون سهم، بقيمة 218.2 مليون درهم من خلال 9 صفقات كبيرة وبسعر 3.05 دراهم.

والصفقات الكبيرة، هي آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعا.