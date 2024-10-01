الأسهم المحلية تربح 159 مليار درهم في سبتمبر

أضافت أسواق الأسهم المحلية نحو 159 مليار درهم، مكاسب، إلى رأسمالها السوقي خلال تعاملات سبتمبر 2024، بدعم من تركيز المتعاملين على الأسهم القيادية، وسط زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى الإدراجات الجديدة.

وارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 3.531 تريليونات درهم في نهاية أغسطس الماضي، إلى أكثر من 3.690 تريليونات درهم في نهاية تعاملات جلسة أمس (آخر جلسة في سبتمبر)، موزعة بواقع 2.933 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و757.094 مليار درهم لسوق دبي المالي.

وصعد المؤشر العام لسوق دبي بنسبة ناهزت 4.11%، أو ما يوازي 178.03 نقطة، ليرتفع من مستوى 4325.45 نقطة في نهاية أغسطس الماضي، إلى مستوى 4503.48 نقاط في نهاية جلسة أمس، مدعوماً بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك والعقار.

بدوره، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) بنسبة 1.51%، أو ما يعادل 140.56 نقطة، ليرتفع من مستوى 9284.93 نقطة في نهاية أغسطس الماضي، إلى نحو 9425.49 نقطة في نهاية سبتمبر.

أما على المستوى اليومي، فقد أنهى مؤشر سوق دبي، تداولات أمس متراجعاً بنسبة 0.39% بقيمة بلغت 458.3 مليون درهم مع ارتفاع 12 سهماً، مقابل انخفاض 27 سهماً، وبقاء سبعة أسهم على ثبات.

كما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية (فادجي)، تعاملات أمس متراجعاً بنسبة 0.46%، مع تسجيل سيولة بلغت 1.94 مليار درهم بالتزامن مع ارتفاع 16 سهماً، مقابل انخفاض 31 سهماً، فيما بقيت تسعة أسهم على ثبات.

وقال عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد «تشارترد للأوراق المالية والاستثمار»، وضاح الطه، لـ«الإمارات اليوم»، إن وتيرة جذب سوق دبي المالي للمستثمرين الأجانب زادت خلال سبتمبر بشكل واضح، وسط توالي إفصاح بعض الشركات المدرجة عن توزيعات مرحلية جذابة ونتائج أعمال جيدة.

وأضاف أن استمرار الأداء الإيجابي لسوق دبي إلى نهاية العام سيكون متوقفاً على تلقي الدعم من مواصلة تحقيق معظم الشركات المدرجة نتائج جيدة للربعين الثالث والرابع، إضافة إلى استمرار زخم الطروحات الأولية المتنوعة.

من جهته، قال خبير أسواق المال، محمد عطا، إن الأسواق المالية المحلية تحمل فرصاً جيدة للمتداولين الأجانب، ولذلك تعطي المؤشرات اتجاهاً صاعداً، لاسيما خلال هذه الفترة التي تتزامن مع التوقعات الإيجابية حيال نتائج البنوك والشركات الكبرى المرتقب الإفصاح عنها لاحقاً، عن الربع الثالث من العام الجاري.

«دبي المالي» يتصدر خليجياً في 9 أشهر

أظهرت إحصائية أعدتها «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، تعزيز مكانته بالمرتبة الأولى بقائمة أفضل أداء على مستوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية جلسة تداول أمس، آخر جلسات شهر سبتمبر، مدعوماً بإفصاحات الشركات المدرجة عن نتائج أعمال نصف سنوية قوية، إضافة إلى الطروحات الأولية التي تم تنفيذها، ونجحت في جذب مستثمرين عالميين.

وبحسب الإحصائية، فقد صعد مؤشر السوق 10.93%، ما يعادل 443.68 نقطة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 4503.48 نقاط في نهاية أمس.

وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 4.35%، فيما ارتفع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 3.10%، في حين ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 2.16%، وازداد مؤشر بورصة البحرين 2.62%، بينما تراجع مؤشر بورصة قطر 2%.

5 أسهم تستحوذ على 54.6% من سيولة سوق دبي

استحوذت أسهم خمس شركات مدرجة في سوق دبي المالي، هي: «إعمار العقارية»، «الإمارات دبي الوطني»، «دبي الإسلامي»، «إعمار للتطوير»، «الخليج للملاحة القابضة»، على نسبة 54.6% من سيولة السوق منذ بداية العام الجاري حتى نهاية آخر جلسات سبتمبر أمس.

وبحسب بيانات سوق دبي، فإن إجمالي أحجام السيولة المتداولة على الأسهم الخمسة بلغ نحو 38.36 مليار درهم، فيما وصل إجمالي السيولة في السوق ككل إلى نحو 70.27 مليار درهم.

وتصدر سهم شركة إعمار العقارية نشاط السوق، من حيث السيولة بنحو 15.53 مليار درهم، تلاه سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 8.89 مليارات درهم، ثم سهم بنك دبي الإسلامي بنحو 6.71 مليارات درهم، وسهم شركة إعمار للتطوير بنحو 3.91 مليارات درهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنحو 3.31 مليارات درهم.