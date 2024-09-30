"دبي المالي" يعزز مكانته بقائمة الأكثر ارتفاعًا خليجياً بأول 9 أشهر من 2024

أظهرت إحصائية أعدتها «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات «سوق دبي المالي»، تعزيز مكانته بالمرتبة الأولى بقائمة أفضل أداء على مستوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية جلسة تداول اليوم الاثنين أخر جلسات شهر سبتمبر 2024 أي خلال فترة تقدر بنحو 9 أشهر، مدعوماً بإفصاحات الشركات المدرجة عن نتائج أعمال نصف سنوية قوية، إضافة إلى الطروحات الأولية التي تم تنفيذها، ونجحت في جذب مستثمرين عالميين.

وبحسب الإحصائية، صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 10.93%، ما يعادل 443.68 نقطة خلال فترة الرصد، ليقفز من مستوى 4059.8 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 4503.48 نقطة في نهاية جلسة الاثنين.

وبذلك تصدر مؤشر «دبي المالي» مؤشرات أسواق المال الخليجية من حيث نسبة الارتفاع. ليأتي ذلك الأداء لسوق دبي المالي في ظل تسجيل أغلب أسواق المال بالمنطقة صعوداً في الأداء خلال تلك الفترة.

وارتفع مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 4.35%، فيما ارتفع المؤشر الأول للبورصة الكويتية بنسبة 3.10%. كما ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 2.16%، وزاد مؤشر بورصة البحرين 2.62%. وفي المقابل، هبط جاء مؤشر بورصة قطر الوحيد بالقائمة المتراجعة وذلك بنسبة 2%.

كما أظهرت الإحصائية، أن رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في «سوق دبي المالي»، ارتفع بنحو69.59 مليار درهم من مستوى 687.5 مليار درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 757.093 مليار درهم بنهاية جلسة الاثنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 1.51 مليار درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 36.38 مليار درهم، مقابل مبيعات 34.87 بنحو مليار درهم.